«التنمية المحلية»: تحريك 210 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء إلى شرم الشيخ

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انتهاء الوزارة من تحريك 210 أتوبيس صديق للبيئة يعمل بالغاز الطبيعي و الكهرباء الي مدينة شرم الشيخ ، لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ ، منها 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى و 110 يعمل بالكهرباء ، موضحا انه تم الانتهاء من تصنيعها طبقا لبروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة و وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة و الإسكندرية .

وأشار اللواء هشام آمنة الي أن الأتوبيسات التى انتهت الوزارة من تحريكها اليوم الاربعاء (26/10/2022 ) تأتى في إطار استعدادات جميع أجهزة الدولة الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ ، و الذى تبدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر القادم ، موضحا انه تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها ، وكذا استصدار التراخيص اللازمة و أيضا توفير الأطقم الفنية ، و الزى اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة ، بما يتناسب مع قمة المناخ الذي توليه أجهزة الدولة أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التي تليق بإسم مصر فى المجتمع الدولى.

الأتوبيسات الصديقة للبيئة لنقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ

و أوضح اللواء آمنة أن الأتوبيسات الصديقة للبيئة و التى بدأت العمل بالفعل فى نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ و أيضا السياح بشرم الشيخ ، تتضمن 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي تتبع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، اضافة الى عدد 70 أتوبيس يعمل بالكهرباء تتبع الهيئة أيضا ، مشيرا الى الانتهاء اليوم من تحرك 40 أتوبيس يعمل بالكهرباء و يتبع هيئة النقل العام بالاسكندرية ، لتصل إلى مدينة شرم الشيخ ، و تنضم إلى أسطول السيارات العاملة أثناء فترة انعقاد المؤتمر .

توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ

و فى نفس السياق ، و فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمى cop27... أكد اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة انتهت من إجراءات اسناد توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ ، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، لزراعتها فى الحدائق المركزية بالمدينة ، و تم بالفعل وصول 14 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون و الليمون للمدينة ، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء ، و الحد من مخاطر الاحتباس الحراري ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة.