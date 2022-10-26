المجلس التنفيذي بكفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد عياد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد الرويني، نائبًا عن مدير أمن كفر الشيخ، والمقدم أيمن كمال رزق، نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات.

تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي بقرية قونة بمركز قلين، كما وافق على تخصيص أراضي لإقامة مدارس ابتدائي وإعدادي بمركز دسوق.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص محطة رفع صرف صحي ومجمع سكني ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية بنى بكار بمركز مطوبس، كما وافق على تخصيص مركز شباب وموقف سيارات دسوق نموذجى، ومكتب شئون اجتماعية، ومجمع حرفي صناعي ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز مطوبس.

تعديل قرار التخصيص لإقامة مدرسة تجريبي

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تجديد قرار التخصيص لإقامة معهد ابتدائي أزهري بمركز قلين، كما وافق على تعديل قرار التخصيص لإقامة مدرسة تجريبي بمنشأة عباس مركز سيدى سالم.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إنشاء صرف صحى بقرية الشهابية بمركز بلطيم، كما وافق على تخصيص مساحة 208م2 لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية حازق بمركز بيلا، كما وافق على توسعة المقابر الواقعة بزمام ناحية قرية دقميرة بمركز كفر الشيخ.