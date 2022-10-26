أفلام السينما المصرية الجديدة 2022.. رعب وأكشن

تعرض السينمات المصرية، أفلاما جديدة هذا الأسبوع، ويسعى الكثيرون إلى معرفة الأفلام لاختيار الأنسب لهم ومشاهدته بدور العرض.

وتقدم «الوطن»، دليل الأفلام الجديدة في السينمات هذا الأسبوع على النحو التالي:

بنات عبدالرحمن

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا السوداء حول أربع شقيقات، يسيطر الجفاء على العلاقة بينهن ولكن بعد الاختفاء الغامض لأبيهن يقررن البحث للعثور عليه.

أبطال الفيلم صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم باشا، إخراج وتأليف زيد أبو حمدان.

Prey for the Devil

تدور أحداث الفيلم حول زيادة حوادث الاستحواذ الشيطانية وفقا لتقارير الفاتيكان، ما يجعل الراهبة (آن) تتحضر لأداء جلسة طرد للأرواح الشريرة، ولكنها سرعان ما تواجه قوة شيطانية لها علاقة بماضيها، وتتوالى الأحداث في إطار من الرعب والتشويق.

أبطال الفيلم جاكلين بايرز، فيرجينيا مادسن، كولين سالمون، بين كروس، كريستيان نافارو، ليزا بالفري، والمخرج دانيال ستام، والفيلم من تأليف روبرت زابيا.

Blackout

تدور أحداث الفيلم حول رجل يستيقظ في المستشفى فاقدًا لذاكرته، ويجد نفسه مجبرًا على الهرب من عصابة خطيرة في طريقه لكي يكتشف هويته الغامضة.

أبطال الفيلم جوش دوهاميل، آبي كورنيش، نيك نولتي، ليو فرينجو جونيور، روبرت آلن موكس، عمر شابارو، والمخرج سام ماكروني، والفيلم من تأليف فان ب. نجوين.

Detective Knight

تدور أحداث الفيلم حول المحقق جميس نايت الذي يتوغل داخل شوارع لوس أنجلوس في الهالوين، ويسعى لتعقب مجموعة من اللصوص الذين تسببوا في إصابة زميله خلال مداهمة اللصوص في عملية سرقة.

أبطال الفيلم بروس ويلس، لوكلين مونرو، كوري لارج، بيو ميرتشوف، مايكل إكلوند، كودي كيرسلي، وهو من إخراج وتأليف إدوارد دريك.

Blowback

تدور أحداث الفيلم حول شخص يخطط لعملية سرقة مثالية، ولكن بمرور الوقت يتعرض للغدر من زملائه، ويعود للانتقام من جديد.

أبطال الفيلم راندي كوتور، كام جيجنديت، كريستوفر ماهر، لويس مانديلور، والمخرج تيبور تاكاس، أما المؤلف ماثيو إيسون وروبرت جياردينا.