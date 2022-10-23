تعرف على أفلام أوسكار المشاركة بـ«القاهرة السينمائي».. أحدها يحكي قصة حمار

ينتظر جمهور السينما العالمية الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن قائمة الترشيحات الطويلة لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، في نسختها الـ 95، وذلك بعدما رشحت حوالي 90 دولة أفلامها للتنافس على الجائزة، وخلال الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي تتاح الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة مجموعة كبيرة من الأفلام المرشحة لـ أوسكار 2023، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

من الأفلام التي ينتظرها الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي، فيلم «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب، الذي رشحته فرنسا لتمثيلها في أوسكار 2023، وعرض للمرة الأولى في الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل على جائزتي لجنة التحكيم الكبرى و«أسد المستقبل» لأفضل عمل أول.

فرنسا تراهن على «Saint Omer» في منافسات أوسكار 2023

ويعتبر الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أليس ديوب، وهو مأخوذ عن واقعة حقيقية عن مهاجرة سنغالية تم اتهامها بقتل طفلتها البالغ من العمر 15 شهرا، بعد تركها على الشاطئ ليجرفها المد بعيدا.

وتتسع القائمة لتشمل فيلم «Close» للمخرج لوكاس دونت، الذي اختارته بلجيكا لتمثيلها في أوسكار أفضل فيلم عالمي 2023، وحصل على الجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائي، أما «EO» للمخرج جيرزي سكوليموفسكي، وقع الاختيار عليه لتمثيل بولندا في المسابقة، وهو مستوحى من فيلم «Au Hasard Balthazar» للمخرج روبرت بريسون، وهو يتبع حياة حمار ولد في سيرك بولندي، عُرض الفيلم لأول مرة في المنافسة في مهرجان كان السينمائي، فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.

ومن إسبانيا وقع الاختيار على فيلم «Alcarràs» إخراج كارلا سيمون، الحاصل على جائزة الدب الذهبي أفضل فيلم في الدورة الـ 72 من مهرجان برلين السينمائي، لتمثيلها في أوسكار 2023، وتدور أحداث الفيلم حول عدد من مزارعي الخوخ الذين يجدون أنفسهم في مأزق عندما يبدأ مشروع تركيب ألواح شمسية في قطعة أرض كانت مخصصة لزراعة الخوخ.