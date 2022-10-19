بـ6 أفلام وتكريم.. السينما المصرية حاضرة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائي، عن الأفلام المشاركة في أقسام المسابقة الرسمية بالدورة الـ33 من المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، ويصل إجمالي الأفلام المصرية المشاركة في المسابقة لـ6 أفلام في 4 مسابقات للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة والقصيرة، والتي يتنافس على جوائزها 44 فيلمًا.

وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية فيلمي «إدريس» للمخرج أمير الشناوي، و«سنفتس بلاش» إخراج أنس صلاح الدين، من إجمالي 8 أفلام تتنافس على جوائز المسابقة، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تضم فيلمي «ميكروباص» إخراج ماجي كمال، و«كيبر» إخراج أحمد عبدالسلام من إجمالي 12 فيلمًا، وفي قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وقع الاختيار على فيلم «شرف» للمخرج سمير نصر.

«متاهة» يشارك في قسم «السينما الواعدة» بـ أيام فرطاج السينمائية

بينما وقع الاختيار على فيلم «متاهة» للمخرج أحمد نادر، لتمثيل المشاركة المصرية في المسابقة الرسمية للأفلام قرطاج السينما الواعدة، وهو القسم الذي يضم 12 فيلما من إنتاجات أفلام طلبة مدارس السينما لتحفيز صانعي الأفلام والفنيين المبتدئين.

ويترأس المخرج المغربي محمد عبدالرحمن تازي مسابقة الأفلام الروائية (طويلة وقصيرة)، تتولى المنتجة والمخرجة ماري كليمونس آندريامنتا بايس رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية (طويلة وقصيرة).

عرض «البحث عن سيد مرزوق» و«مواطن ومخبر وحرامي» في تكريم داوود عبدالسيد

وتشهد الدورة الـ33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، تكريم عدد من رواد السينما العربية من بينهم المخرج داوود عبدالسيد، ويعرض المهرجان فيلمي «البحث عن سيد مرزوق» و«مواطن ومخبر وحرامي».

ومن جهته، كشف المخرج المصري أنَّه لن يستطيع حضور التكريم في المهرجان بسبب ظروفه الصحية الحالية، وفقًا لتصريحاته لـ«الوطن».