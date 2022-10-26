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غدا.. تشييع جنازة والد الإعلامية إيمان عز الدين من مسجد الشربتلي

كتب:

أبانوب رجائي
03:25 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
إيمان عز الدين

إيمان عز الدين

أعلنت الإعلامية إيمان عز الدين موعد جنازة والدها الذي رحل عن عالمنا منذ اليوم.

دفن جثمان والد الإعلامية إيمان عز الدين في مدافن القطامية

وكتبت الإعلامية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي محمد عز الدين، وستشيع جنازة المغفور له بإذن الله تعالى غدا الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس لينتقل بعدها إلى مثواه الأخير في مدافن القطامية، لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم»>

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