ماذا تفعل حال تأخرك عن سداد فاتورة التليفون الأرضي؟.. احذر الغرامة

عقوبات تبدأ من تحويل الخط للاستقبال فقط، أو قطع الخط تماما، ذلك كما ينتظر مستخدمي التليفون الأرضي حال تأخرهم عن سداد الفاتورة، ما يجعل الكثيرون ممن يشتركون في أنظمة مختلفة من باقات الإنترنت، يسارعون إلى دفع فاتورة التليفون الأرضي في موعدها، ولكن تحول بعض الظروف دون ذلك، ما يضعهم في أزمة وتساؤلات حول ماذا يجب أن يفعلوا؟

وفي السطور التالية، نوضح ماذا يجب أن يفعل الشخص في حال تأخره عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، وفقًا لما ذكره أحد موظفي خدمة عملاء الشركة في حديثه لـ«الوطن».

التأخر في سداد فاتورة التليفون الأرضي

تبدأ الغرامات من قطع الإنترنت ثم تحويل الخط للاستقبال فقط إلى قطع الخط وصولا لدفع غرامات.

تحدد الشركة مهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وحال تخطي المهلة، يدفع العميل غرامة مالية إلى جانب قيمة الفاتورة، وعليه التوجه لإحدى ماكينات فوري أو يمكن الدفع عن طريق الموقع الرسمي للشركة حتى لا تتفاقم العقوبات ويجري رفع الخط من الخدمة.

وتبدأ الغرامات من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال أحد فروع أو منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، أو من خلال فوري، أو أمان، أو خدماتي، أو مصاري، أو BEE، أو راديو شاك، كما يمكن أن تسدد إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

2- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي.

3- الضغط على «اظهر الفواتير» لتظهر الفواتير غير المدفوعة.

4- اضغط على اختر للسداد.

4- اختر طريقة الدفع وذلك من خلال الدفع بالفيزا أو الماستر كارد، وضع الرقم السري الخاص بها، وبذلك يكون تم سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.