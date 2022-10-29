الرئيس السيسي يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولي الأول للصناعة، واستمع إلى أحد مسؤولي شركة كابلات، الذي قال إن شركته تقوم بتصنيع جميع أنواع الكابلات بداية من الأسلاك المنزلية وحتى الكابلات ذات الضغط العالي للكهرباء، مشيرا إلى أن شركته لديها نشاط للمقاولات.

وأضاف: «عندنا الشركة المنفذة لمشروع خط الربط المصري السعودي، وعندنا تواجد جيد في شرق أفريقيا، وإحنا من أحد الموردين الأساسيين في حياة كريمة».

سعر المنتج يصل لنصف تكلفة المستورد

وأشار مسؤول آخر بنفس الشركة إلى أنهم يصنعون بعض المنتجات للمرة الأولى في مصر، ويجري استخدامها في توشكى، ويتميز كثيرا عن المستورد بسبب سعره الذي يصل لنصف تكلفة المستورد: «الإنتاج مصري حقيقي 100%، وبنصدر لنحو 20 دولة، وبنعمل إنتاج جديد بيتحط في أي مكان ويمكن المستخدم من التحكم عن بعد».