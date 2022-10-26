مقرر «العدالة الاجتماعية» بالحوار الوطني: قرارات الحكومة «فتحة خير».. وشكرا للرئيس

قال النائب عبدالهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، رئيس لجنه التضامن بمجلس النواب، إنَّ قرارات الحكومة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وصرف دعم للعاملين في الشركات المتعثرة «فتحة خير» لكل المصريين، وتفعيل سريع وحقيقي لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مكاسب المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «القصبي» في تصريحات لـ«الوطن»: «شكرًا للرئيس السيسي، الرئيس حريص على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وقرارات الحكومة تدخل الفرحة على المصريين، وتفعيل حقيقي لمكاسب المؤتمر الاقتصادي».

وتابع: «طالبنا بأنّه لابد من صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، والتي تلقي بأثرها على الشارع المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وهذه القرارات تفعيل حقيقي للمطالب التي شهدها المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني».

وأوضح أنَّ الاقتصاد المصري تعرض لأزمات كبيرة، ويمكن القول إنَّه استنزف بعد 2011، وأنَّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتنظيم مؤتمر اقتصادي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة يسهم في تتحسين المستوى المعيشي وتطوير مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن، وإلى جانب الأزمات المحلية تأثر الاقتصاد المصري بأزمات عالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من ذلك استطعنا تحقيق نمو إيجابي.

العدالة الاجتماعية

وأكّد أنّ الدولة حرصة على دعم محور العدالة الاجتماعية، من خلال زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أنَّ الدولة تعمل على ذلك لكن نحتاج لجهود أكبر بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.