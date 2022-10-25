مقرر مساعد «الحوار الوطني»: المؤتمر الاقتصادي رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن التنمية الاقتصادية أول ما يشعر به المواطن، ومجتمع الأعمال كان بحاجة للتوعية من الحكومة وتوضيح الأمر، لافتا إلى أن أفضل ما تميز به المؤتمر الاقتصادي، التقارير الحكومية القائمة على الشفافية، وحصلنا على مقارنات للوضع الاقتصادي على مدار 40 عاما ماضية؛ ليتضح لنا حجم الأزمات التي مرت بها مصر، وتأكد لنا أيضا أن الوضع الحالي هو الأفضل اقتصاديا منذ 4 عقود.

جلسات المؤتمر الاقتصادي

وأوضح «شلبي» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن جلسات المؤتمر الاقتصادي كانت في منتهى الأهمية وقطعت الطريق على الخطأ في المعلومات أو عدم وضوحها من خلال إعلان النسب والأرقام، وأوضحت التحديات الراهنة والماضية ونتائج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تنفيذه منذ سنوات في مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر تضمن وثيقة ملكية الدولة ومناقشتها، وهي عبارة عن وثيقة تقرها الدولة بنسب استرشادية وخطة عمل زمنية وهي من أكثر الأمور المطمئنة للقطاع الخاص، والمؤتمر الاقتصادي بشكل عام رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص.

حوافز عديدة للقطاع الخاص

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي إلى أن هناك حوافز عديدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية بشكل أيسر وأسرع، ودعم رئيس الوزراء للجنة عليا تتولى التعامل مع المستثمرين وتيسر أمورهم حتى استلام أراضي المشروعات الجاهزة للعمل، لافتا إلى أن خطاب الرئيس السيسي أوضح قيمة الجمهورية الجديدة والمشروعات القائمة بالفعل، مع مقارنات بالدول الأخرى لطمأنة المستثمر بشكل كبير.

أفكار خارج الصندوق

وأكد مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن المؤتمر الاقتصادي عرض أفكارا خارج الصندوق للتعامل مع المستثمر الأجنبي والمحلي، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش مشروعات من شأنها الحفاظ على التنافسية بين القطاعات من خلال التعامل بشكل محايد، والمؤتمر الاقتصادي بشكل عام تمكن من التغلب على مخاوف القطاع الخاص من مزاحمة الدولة من خلال وثيقة ملكية الدولة والسياسات العامة.