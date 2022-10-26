الكاتب الصحفي عمادالدين حسين: حديث السيسي في المؤتمر الاقتصادي يدعو للتفاؤل

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في ختام المؤتمر الاقتصادي 2022، أكد أنّ الحوار الوطني ليس قاصرًا على قضايا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية بل القضايا كافة، مشيرًا إلى تكليف الرئيس السيسي، ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني، بالتوسع في المناقشات بالحوار، ليضمّ المجالات «الدينية، والإعلامية» والعديد من القضايا الأخرى.

الحوار الوطني يحدد أولويات العمل الوطني

وأضاف حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق، وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «extra news»، أنّ النقاشات والأحاديث التي تتم بـ الحوار الوطني تحقق الهدف من وراء إطلاقه، بتحديد أولويات العمل الوطني بالمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى حديث الرئيس أمس عن أهمية أن يكون الإعلام على دراية وفهم ودراسة بالأمور، وأن يتم التحاور بين الأفراد، كونه أمر هام جدًا.

حديث الرئيس يدعو للتفاؤل وسيفرز «حلحلة» للقضايا المختلفة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ حديث الرئيس السيسي أمس يدعو للتفاؤل، وأنّ النقاشات المتعددة لقضايا الوطن ستفرز «حلحلة» كبيرة جدًا وفهما أوسع للقضايا المختلفة، لافتًا إلى أنّ القاعدة التي يتم تطبيقها داخل الحوار الوطني، أنّه لا يوجد تسويق، بمعنى عدم أغلبية أو أقلية، بل هناك قاعدة للتوافق بين الجميع، واصفًا هذا التطور بـ«المهم».