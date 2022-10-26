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برنامج هذا الصباح يشيد بتغطية «الوطن» لكلمة السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي

كتب:

هاجر عمر
01:46 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
إشادة برنامج «هذا الصباح» بملف «الوطن»

إشادة برنامج «هذا الصباح» بملف «الوطن»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين أمل صالح ودعاء جاد الحق، ويُعرض على قناة إكسترا نيوز، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي أبرزته الجريدة بعنوان «السيسي»: لديّ حلم ولن أرتاح قبل تحقيقه.

كما أبرز البرنامج تغطية جريدة «الوطن» التي جاءت بعنوان خطاب «كشـف الحساب».. «السيسي يصارح المصريين»، والذي تناولت الجريدة به الحديث الشامل للرئيس السيسي عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ختام المؤتمر الاقتصادي.

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بقلم هاجر عمر