الوفد: توجيهات الرئيس برفع الأدنى للأجور ودعم العمالة تحقق العدالة الاجتماعية

أشاد حزب الوفد بقرارات الحكومة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور ودعم عمالة الشركات المتعثرة، والتي تتزامن قرارات تثبيت أسعار الوقود وعدم رفع أسعار الكهرباء وعدم زيادة تذاكر المواصلات.

تعزيز قدرات الاقتصاد

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700، وصرف علاوة 300 جنيه آلية لتعويض ودعم العمالة للشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة بصرف دعم حتى 30 يونيو المقبل، تفعيل حقيقي للعدالة الاجتماعية التي يحرص عليها الرئيس السيسي، مؤكدا أن الرئيس يشعر بالمواطنين، ويعمل على بناء الدولة وتعزيز قدرات الاقتصاد.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأضاف «يمامة» في تصريحات لـ«الوطن» إن عمل الرئيس على تعزيز قدرات الاقتصاد، تأتي جنبا إلى جنب مع حرصه على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدًا برفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين من خلال طرحه في البرلمان من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وعدم خصم أي ضريبة ممن يقل راتبه عن 2500 جنيه، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.