السيسي: النهوض بالتعليم يعزز رؤية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التقارب بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكوفونية يستحق كل تأييد ومؤازرة، فاعتبار مصر شريك استراتجي بالنسبة للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، لا سيما الاتفاقية الأخيرة التي تتخذ من جامعة القاهرة مقرا لمكتبها الوطني ولمركزها الخاص لتوظيف طلاب الجامعات المصرية وخريجيها، يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعي، التي تنفذها الوكالة في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الـ19 أعضاء الوكالة، ويتم ذلك بما يتناسب مع إيقاع مصر ومقتضيات مساراتنا التنموية وذلك في ضوء الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030.

بناء أجيال جديدة تتميز بالعقل المستنير

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالنسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العالمية، أنَّ ذلك يحقق تقدمًا ملموسًا في النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ويعزز من رؤية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام الأول لسياسة علمية عصرية متاحة للجميع بحيث تتمتع بالقدرة على بناء أجيال جديدة تتميز بالشخصية المتفتحة والعقل المستنير وتتفهم قيمة احترام الآخر والانفتاح المعرفي على الثقافات المتنوعة؛ الأمر الذي يفتح آفاقا للنهوض بالبنية التعليمية لشباب الجامعات وخريجيها ومكوناتهم العلمية والثقافية بما يمكن شبابنا من التفاعل مع الفكر المستنير والرؤى الجديدة وذلك في منأى عن العقول المتعلقة بالتيارات المنحرفة.