محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى.

محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة

وكرّم المحافظ، ريتال حسام الدين جابر، أول بطولة الجمهورية للكاراتية، وأسماء محمد أبو حليمة، أول بطولة الجمهورية للكاراتية، كما كرم الفائزين بالمراكز الأولى، بمنافسات البطولة الأفريقية المقامة بالمغرب الشقيق، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، أبطال المصارعة، وهم: عمر محمد حسين، الحاصل على الميدالية الذهبية، وعماد محمد غالى، الحاصل على الميدالية الذهبية، وأحمد عبد الباري بكرى، الحاصل على البرونزية، وعبد الرحمن محمد عبد السميع، الحاصل على الميدالية الفضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، أيضاً اللاعبين فارس غالى، الحاصل على الميدالية الذهبية، وأحمد فؤاد بغدودة، الحاصل على الميدالية الفضية فى المصارعة الروماني والمنضمين حديثاً إلى المنتخب الوطني، أبناء مركز شباب بيلا، وكذلك تم تكريم الكابتن أبو غنام حسن الرحماني، وأحمد البيلي، مدربى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذين تم اختيارهم لتدريب بعثة المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق.

وقد ثمن المحافظ، على النتائج المتميزة التي حققها أبطال المشروع بالبطولة الأفريقية، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات باسم مصر.

أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية، فضلاً عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في الفئة العمرية الصغيرة والشابة في كل ربوع محافظات مصر، مما يُعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنياً وصحياً وذهنياً تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمي.

وأشار «محروس»، إلى انضمام أربعة من لاعبي مصارعة مركز شباب بيلا للمنتخب حديثاً من أبناء المشروع القومي وهم: اللاعب أحمد عبد الباري شعبان، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 51 كيلو في المصارعة الروماني من أبطال مركز واعدين بيلا، واللاعب عبد الرحمن عبد السميع، ثانى عالم بطولة البحر الأبيض المتوسط، وعمر محمد حسين، أول جمهورية، وعماد محمد غالي، فوق 17 عام، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ أحرز بطولات متعددة في ألعاب «التايكوندو، والمصارعة، وكرة السلة»، ومن المتوقع أن تتوالى الإنجازات، قائلاً: «نؤمن بأن أبنائنا لازال لديهم القدرة على تحقيق مزيد من النجاحات».