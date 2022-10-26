محافظ كفر الشيخ يكرم 17 عاملاً للنظافة و14 مدير منطقة

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، عمال النظافة ومديري المناطق المتميزين.

جاء ذلك، بناءً علي نتيجة المسابقة التي أعلن عنها محافظ كفر الشيخ، لتكريم عمال النظافة المتميزين، ومدراء المناطق الخاصة بالنظافة بأحياء ومدن المحافظة، شهريًا.

وكرٌم المحافظ، عمال النظافة: «عبدالكريم أحمد عبدالكريم، حي غرب مدينة كفر الشيخ، وصبحي جابر موسى، حي شرق مدينة كفر الشيخ، وحسني علي العوني، بحي شمال دسوق، وكريم على أبو زيد، حي جنوب دسوق، ومدحت عثمان رضوان، مدينة بيلا، وعبدالعزيز مصطفى القاضي، مدينة قلين، ونجيب طه رمضان، مدينة الحامول، وعلي فضل فرج، مدينة سيدي سالم، ووجيه محمد أحمد زيدان، مدينة بلطيم، وعاشور مسعد أبو جازية، مدينة مطوبس، والسيد عبدالوهاب الرفاعي، مدينة الرياض، ومحمود جلال سالم ، مدينة فوه، وأحمد عماد الدين علي، برج البرلس، ورضا العجمي عبدالقادر، بلطيم، والشحات السيد إسماعيل، سيدي غازي، وحميدة سعد حميدة، مدينة مسير، ورجب محسوب أحمد».

أسماء المكرمين

كما كرّم محافظ كفر الشيخ، مدراء مناطق النظافة، السيد حامد السيد نصار، حي غرب شرق كفر الشيخ، وبكر عبد المقصود خليل، حي غرب كفر الشيخ، وحمد محمد الشوادفي، حي شمال دسوق، والسيد محمد الملتزم، حي جنوب دسوق، ومجاهد عبدالهادي أحمد الدسوقي، بيلا، وخيري إبراهيم كساب، قلين، ومصباح إبراهيم محمد، الحامول، وعلي صلاح عبدالله، سيدي سالم، وإبراهيم عبد الجواد الكرش، بلطيم، وعبدالحميد المنشليني، مطوبس، وعيد فتحي بسيوني، الرياض، ومحمد جاب الله العراقي، البرلس، ومجدي فهمي موسى بلطيم، وأيمن محمد إسماعيل، سيدي غازي.

حضر التكريم، اللواء تامر سعيد عياد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد الرويني، نائبًا عن مدير أمن كفر الشيخ، والمقدم أيمن كمال رزق، نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.