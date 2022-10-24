«تعليم سوهاج»: جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 المتداول بين الطلبة ليس صحيحا

قال الدكتور ياسر محمود أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 المتداول بين طلبة المراحل الدراسية المختلفة ليست صحيحا، ولم يرد أي خطاب رسمي حتى الآن بتحديد موعدها.

جاء ذلك بعد تداول عدة صور ضوئية بين الطلبة وأولياء الأمور لجداول امتحانات شهر أكتوبر 2022 تحمل أسماء مدارس حكومية وخاصة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022

وأضاف «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية التعليم بسوهاج تنتظر استقبال جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للفرق الدراسية المختلفة، ويمكن أن يحدد منشور الوزارة تاريخا محددا لإجراء الامتحانات، أو أن يتضمن المنشور إجراء امتحانات 2022 بنهاية الشهر دون تحديد.

امتحانات دورية في المدارس

وتابع وكيل «تعليم سوهاج» أن الجدول المتداول يخص الامتحانات الشهرية المعتادة والتي تجرى شهريا في المدارس، وليست جداول امتحانات نصف العام 2022.