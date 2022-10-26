الفنان أيمن القيسوني: «مبحبش أقدم دور الحبيب.. والشخصية الشريرة أسهل»

قال الفنان أيمن القيسوني، إنه يجد سهولة ويسر في أداء دور الشرير مقارنة بشخصية الحبيب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المُذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه سالي شاهين ورضوى حسن، أنه يقوم بعمل مقالب في كل المحيطين به، وخصوصا زوجته ووالدته: «أمي دائما بتقولي أني هموتها من الخضة».

والدة أيمن القيسوني: شجعته على التمثيل بشروط

من جانبها، قالت والدة الفنان أيمن القيسوني، التي فاجأته باتصال هاتفي خلال استضافته بالبرنامج: «حظي حلو بابني أيمن واخواته ودائما كنت بداري عن مصائبه».

وأضافت أنها كانت صديقة أبنائها، وكانت تخرج معهم للسهر حتى تتأكد من عدم تعرضهم لأي أذى، قائلة: «كنت بخبي على باباه المصائب اللي بيعملها، وشجعته على دخول عالم التمثيل ولكن بشرط الانتهاء من دراسته الجامعية والماجستير، وبحبه أكتر وهو مذيع عن كونه ممثل، وطلبت منه أنه ميمثلش أدوار شريرة».