أيمن القيسوني يدبر مقلبا لوالدته أثناء قيادتها السيارة (فيديو)

نشر الفنان أيمن القيسوني، مقطع فيديو يجمعه ووالدته، خلال قيامه بتدبير مقلب لها، أثناء قيادتها لسيارتها الخاصة، ومقطع آخر أثناء تواجدها معه بصحبته في سيارته، وقيامه بالصراخ فجأة، الأمر الذي أصابها بالذهول، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهر أيمن القيسوني، وهو يجلس بجوار والدته أثناء قيادتها السيارة، وقيامه بالصراخ فجأة، الأمر الذي جعلها تصاب بالدهشة، وسط ضحكاته، وفي مقطع آخر ظهر وهو يقود سيارته، وتجلس والدته بجواره، ليفاجئها بالصراخ دون سابق إنذار، لتنتفض من مقعدها وتسأله بدهشة: «ليه كده؟ ليه كده؟ قولي بس».

تألق في مسلسل «يوتيرن»

وحقق أيمن القيسوني، نجاحًا كبيرًا خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مشاركته في مسلسل يوتيرن، مع ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز.

إشادة بـ ريهام حجاج

وقال في تصريحات لـ«الوطن» إنه سعيد جدًا بردود الأفعال التي استقبلها حول الشخصية التي لعبها، مبديًا سعادته للتعامل مع ريهام حجاج في «يوتيرن» خصوصًا وأنها نجمة مميزة، لا تتدخل إطلاقًا في تفاصيل العمل.