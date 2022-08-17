وصول المتهمين الـ8 في قضية «كفن عين شمس» لجلسة محاكمتهم

وصل إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، منذ قليل، الـ8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس»، التي يواجهون فيها تهمة الخطف.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين جميعًا بالاشتراك في خطف أحد الأشخاص وتعذيبه واستعراض القوة ضده وتهديده بالقتل، وهو ما بث الرعب في نفسه.

تهديد بالقتل

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين الـ8 استعرضوا القوة ضد المجني عليه وآخر من العاملين بمركب نيلي يملكها المجني عليه، بعدما أتلفوها وهددوه بالقتل، وكان ذلك بدافع الانتقام، فقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي ألقت القبض عليهم ووجهت لهم تهمة استعراض القوة والخطف والتهديد بالقتل.

المتهمون أجبروا المجني على تقبيل يد والدهم

وأشارت أوراق القضية، أن هناك عددًا من الوسطاء حاولوا التدخل بين الطرفين للصلح فيما بينهما، ولكن أبى المجني عليه ذلك، فهدده المتهمون إذا لم يتم التنازل عن المحضر المحرر بشأن واقعتي الشجار على المركب النيلي والخطف، ولكن تدخل عدد من الوسطاء مرة أخرى لمحاولة الصلح واتفقوا على يوم 9 من شهر مايو الماضي لعقد جلسة الصلح، فأجبره المتهمون على حمل كفن وتصوير تلك الواقعة بالفيديو، فضلا عن إجباره على تقبيل يد والدتهم.