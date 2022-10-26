مصرع سائق صعقا بالكهرباء في الهرم.. «لمس عمود إنارة»

لقى سائق مصرعه نتيجة صعق كهربائي من أحد أعمدة الانارة، ونقله إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بورود بلاغ يفيد وفاة سائق 24 سنة، مقيم في شارع سليم كفر نصار دائرة القسم، إثر إدعاء صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، ونقله إلى مستشفى الهرم، وبسؤال شقيق المتوفى، عامل 25 سنة، مقيم بذات العنوان، أقر أنه حال تواجده أمام العقار سكنهما، لامست يده أحد أعمدة الإنارة فصعقه التيار الكهربائي، مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أو يشتبه في وفاة شقيقة جنائيًا، وتقدم للشهادة محامى 40 سنة.

محضر بالواقعة

وأيد أقوال شقيق المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.