والد ضحية مشاجرة قطار الغربية يروي تفاصيل جديدة: بتر في القدمين ونزيف داخلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط المتهمين بدفع شاب على قضبان السكة الحديد، أثناء سير قطار «كفرالزيات - منوف» بعد مشاجرة نشبت بينهم، على رصيف محطة قطار قرية مشلة، مما تسبب في بتر للساقين، ونزيف داخلي، وجرى نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا في حالة حرجة.

والد المجني عليه يروي تفاصيل الواقعة

روي محمد رمزي والد الشاب مصطفى المصاب في حديثه لـ«الوطن»، أن أبنائه مصطفى وهاني، كانا في طريقهما للعودة إلى منزلهم، بقرية مشلة، وحال استقلالهم قطار «كفر الزيات - منوف»، كان هناك عدة شباب يفتعلون الأزمات داخل القطار، وأثناء مرورهم افتعل أحدهم مشكلة مع أحد أبنائه «خبطة في كتفه».

واستكمل: «عند توقف القطار في المحطة أمسك أحد المتهمين بنجلي مصطفى، إلى أن تحرك القطار، وظل ممسكاً به، حتى أسقطه أسفل عجلات، مما أدى إلى إصابته ببتر في القدمين، ونزيف داخلي تسبب في استئصال إحدى الكليتين».

إخطار بإصابة شاب ببتر في القدم

وكان مدير أمن الغربية، اللواء محمد عمار تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ، بإصابة شاب في العقد الثاني من عمره، بإصابات بالغة إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، بعد مشاجرة نشبت بينه وبين عدة أشخاص آخرين داخل قطار «كفر الزيات - منوف» في نطاق دائرة المركز، وتم القبض على المتهمين، وتحويل المصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا.