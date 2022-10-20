إصابة شاب سقط من قطار ركاب في البحيرة

أصيب شاب، بجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من قطار ركاب بخط «القاهرة – الإسكندرية»، اليوم الخميس، أمام قرية جنبواي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقله لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تلقى إخطارًا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة السكة الحديد يفيد بسقوط شاب من قطار ركاب بخط «القاهرة – الإسكندرية»، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصاب

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة «عبدالفتاح ماهر محمد رافع»، 22 عامًا، إمام وخطيب ومقيم بلكيم السنطة محافظة الغربية.

وتبين إصابته بتهتك باليد اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح عرضي بالرأس، وتم نقله للمستشفى العام بإيتاي البارود، وجار تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة له.

تحرير محضر بالواقعة

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.