حالة الطقس غدا في المحافظات الساحلية: أمطار في كل مكان

تشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات الساحلية عدم استقرار في حالة الطقس ويستمر سقوط الأمطار في العديد من المدن والمناطق منها الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والسويس، مع غيوم ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، مع الإحساس ببرودة في الجو ليلا وحتى الساعات الأولى من الصباح، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية وتستمر موجة الطقس السيء إلى مناطق أخرى.

حالة الطقس غدا في المحافظات الساحلية

تمتد حالة الطقس غدا غير المستقرة في محافظات جنوب سيناء والشرقية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما تستمر الأمطار بتضرب محافظات الدقهلية ودمياط، وانتشار السحب المنخفضة، مع أجواء غائمة على شمال البلاد في مناطق من شمال سيناء يتساقط عليها الأمطار وتستمر حركة السحب شرقا مع الوقت، كما تتكاثر السحب على المدن المطلة على خليج السويس ومن المتوقع طبقا للأرصاد أن يصاحبها سقوط الأمطار.

طوارئ في المحافظات

لعدم استقرار حالة الطقس غدا في المحافظات، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان عن رفع حالة الطوارئ في الشركات بالمحافظات، والتعامل السريع معها وجري الدفع بفرق طوارئ مدربة وسيارات لسحب المياه من بؤر التجمعات في المدن الممطرة، مع استقبال الشكاوى والرد عليها من خلال الخطوط الساخنة بالشركات.

حالة الطقس في السواحل الغربية

وحسب هيئة الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غدا خفيفة علي السواحل الشمالية الغربية للبلاد التي تشمل الإسكندرية ومطروح والمدن المطلة على الساحل الشمالي مرورًا بالعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة والنجيلة وسيدي براني حتى مدينة السلوم غربا، تصاحبها غيوم ورياح خفيفة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتستمر حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة، في محافظات السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ومحافظات بحري ومحافظات شمال الصعيد.