حالة الطقس غدا في محافظة الشرقية.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا في محافظة الشرقية، حيث توقعت سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، لتسجل 27 درجة مئوية للعظمى، إضافة لوجود غيوم وسحب رعدية.

حالة الطقس غدا في محافظة الشرقية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة ليلا، ونصحت بارتداء الأطفال ملابس شتوية لحمايتهم من نزلات البرد.

وكانت محافظة الشرقية شهدت، اليوم، هطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح وبرق ورعد على أنحاء متفرقة من مختلف مراكز المحافظة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفع حالة الطوارئ في الأجهزة التنفيذية والتعامل مباشرة مع هطول الأمطار وسحبها من الشوارع أولا بأول لضمان عدم تعطيل الحركة المرورية.

شفط مياه الأمطار أولا بأول

كما تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكد رئيس الشركة أنه تم التعامل مع تجمعات المياه في حينه، ولا يوجد أي تأثيرات على السيولة المرورية بأغلب المناطق التي شهدت سقوط أمطار بنطاق المحافظة مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات.

وأضاف أن أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

كما أعلن أن الشركة تقوم بتلقي أي بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.