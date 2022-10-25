حالة الطقس غدا في محافظة مطروح.. توقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%

تختلف حالة الطقس غدًا في مطروح عن غيرها من المحافظات، إذ من المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في السواحل الشمالية الغربية على مختلف أنحاء المحافظة، من مدينة الحمام شرقًا حتى مدينة السلوم غربًا، مرورًا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني.

وحالة الطقس غدا الأربعاء في محافظة مطروح غير مستقرة، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ سيكون هناك نشاطا للرياح وبرودة في الجو ليلًا وفي الساعات الأولى صباحًا، مع انخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا في مرسى مطروح

وحسب هيئة الأرصاد، يسود غدا أجواء معتدلة نهارا على السواحل الشمالية الغربية ومنها محافظة مطروح والإسكندرية، ولطيفة إلى مائلة للبرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار تصل إلى 40%، ووجود غيوم جزئية.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة استعدت لـ طقس مطروح جيدًا لمواجهة سقوط الأمطار، من خلال غرفة عمليات رئيسية تتابع مع غرف عمليات فرعية بمجالس المدن تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها، كما جرى تجهيز سيارات صرف صحي ومواتير لسحب المياه الزائدة من الشوارع والطرق الفرعية والرئيسية داخل وخارج المدن، وتطهير شنايش تصريف مياه الأمطار.

فرق طوارئ بشركة المياه

وأكد المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لـ«الوطن»، أنه جرى الدفع بفرق طوارئ مدربة للتعامل مع مياه الأمطار، وتخصيص الخط الساخن لتلقي الشكاوى والتعامل السريع معها، والتنسيق مع فروع الشركة بنطاق المحافظة، وتحديد المناطق الساخنة على خريطة للتعامل معها حال سقوط سيول أو أمطار غزيرة.