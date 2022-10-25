حالة الطقس غدا في جميع المحافظات.. سقوط أمطار بنسبة 70%

يبحث المواطنون عن حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، بعد موجة من الطقس السيء التي سادت عددا منها اليوم، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية ، ومن المتوقع غدا، هطول الأمطار بنسب تتراوح بين 40% و70%، إلا أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبـرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفة في أول الليل مائلة للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة الطقس غدًا في جميع المحافظات، أن القاهرة الكبرى معرضة لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 50%، ويكون الجو غائم جزئيا مع طقس مائل للحرارة نهارا ولطيفًا إلى مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا في جميع المحافظات

ويسود طقس مماثل في محافظات الوجه البحري إلا أن نسبة حدوث الأمطار تزيد إلى 60% تقريبًا وتكون خفيفة إلى متوسطة، وأكثر مناطق معرضة للأمطار هي السواحل الشرقية ووسط سيناء، وتصل نسبة حدوث الأمطار إلى 70%، و40% في السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في جميع المحافظات

وتكون درجات الحرارة خلال النهار، 27 درجة في محافظات «القاهرة، الإسماعيلية، السويس، الزقازيق، الإسماعيلية، شبين الكوم، وادي النطرون، سيوة»، و26 درجة في «العاصمة الإدارية، دمنهور، كفر الشيخ، بورسعيد، طنطا، الإسكندرية، العلمين الجديدة»، و25 درجة في مدن «المنصورة، دمياط، مطروح».

وترتفع درجة الحرارة إلى 29 درجة في مدن «الطور، طابا، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد»، وتبلغ 30 درجة في مدن «نويبع، شرم الشيخ، الغردقة، قنا، الأقصر، أبو سمبل»، وتصل إلى 31 درجة في مدن «شلاتين، مرسي علم، أسوان، أبو رماد».