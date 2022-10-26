«المالية» تعلن شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج.. منها وجود حساب بنكي

أعلنت وزارة المالية، الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج،، ومنها أنه يجب أن يكون هناك حساب بنكي في الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور القانون.

المالية: السيارة المراد استيرادها لمصر لابد أن تكون من نفس البلد التي يقيم بها المغترب

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية، فإنَّه يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها من نفس البلد التي يقيم فيها المغترب.

كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

نص مشروع القانون

وينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».

كما ينص مشروع القانون على أن يتم «استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد».