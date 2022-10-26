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أوكرانيا: القوات الروسية تواصل هجومها على بلدات في دونباس

مقتل شخصين في هجوم صاروخي روسي على دنيبرو

كتب:

سحر المكاوى
09:04 ص | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال حاكم إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن القوات الروسية واصلت هجومها على بلدتي باخموت وأفدييفكا، الواقعتين استراتيجيًا في منطقة دونباس الصناعية، ما أسفر عن مقتل أحد المدنيين أمس، في باخموت.

وكتب كيريلينكو، على «تليجرام»: «سيكون الروس مسؤولين عن جميع الجرائم على أرضنا»، وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان البريطانية».

مقتل شخصين في هجوم على دنيبرو 

وأسفر هجوم صاروخي روسي، في دنيبرو رابع أكبر المدن في أوكرانيا، عن مقتل شخصين، بينهما امرأة حامل، فيما أصيب ثلاثة أشخاص.

يشار إلى أن دونيستك إحدى المناطق الأربع، التى أعلنت روسيا ضمها إليها الشهر الماضي، بعد استفتاءات أجريت بها.

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بقلم سحر المكاوى