أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي: موسكو تستهدف البينة التحتية الحيوية

تشهد الأوضاع في أوكرانيا، استمرار استهداف منشآت الطاقة من القوات الروسية، ما أثر على توفير الكهرباء للمواطنين الأوكران، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت إن روسيا أطلقت 36 صاروخ في هجوم كثيف على العاصمة كييف، وذلك ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، في منشور على «تليجرام» ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أن معظم الصواريخ التي تم إطلاقها خلال الليل أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي في البلاد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

أخبار روسيا وأوكرانيا

وأشار إلى أن روسيا تستهدف البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة وأنظمة إمدادات المياه في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، قائلا: «لجميع العاملين في مجال الطاقة والخدمات التي تعمل حاليا في مواقع التأثير واستعادة بنيتنا التحتية، أنتم أبطالنا».

انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أوكرانيا

وأوضح كيريلو تيموشينكو، نائب الرئيس الأوكراني، أن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أغلب أنحاء البلاد بسبب القصف الروسي، وذلك في مناطق خميلنيتسكي وميكولايف وفولين وتشيركاسي وريفنيو وكيروفوجراد وأوديسا.

وأوضحت الشركة المشغلة للكهرباء في أوكرانيا أن القوات الروسية نفذت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية في أوكرانيا، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن إلى المناطق المحرومة حاليا من الكهرباء.

وأشار مدير الشركة المشغلة، فولوديمير كودريتسكي، إلى أن الأوكرانيين خفضوا طواعية استهلاكهم للكهرباء من 5 إلى 20% في أيام ومناطق معينة، وفقا لوكالة فرانس برس.

مطالبات للمدنيين بمغادرة خيرسون

​في سياق متصل بشأن الأوضاع في خيرسون، والتي تم ضمها للأراضي الروسية طالبت القوات الروسية في مدينة خيرسون المدنيين بضرورة المغادرة على الفور بسبب الوضع العسكري المتوتر.

فيما يغادر آلاف المدنيين منذ أيام عبر نهر دنيبرو بعد تحذيرات من هجوم أوكراني وشيك لاستعادة المدينة وفقا لشبكة رويترز.