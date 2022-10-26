سقوط 2 من كبار تجار المخدرات بالإسماعيلية.. أحدهما مطلوب في 18 قضية

نجحت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، في القبض على اثنين من أخطر العناصر المروجة لمخدر الشابو في الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وترويجها.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على شخصين في منطقة الإرسال وضبط المواد المخدرة.

المتهم من كبار مروجي المخدرات

ونجحت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب زياد إسماعيل معاون مباحث قسم أول، في مداهمة المنزل في منطقة الإرسال، وضبط كل من «محمود.م» وشهرته «صدام» و«رامي.إ» في الثلاثينيات من العمر وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر الشابو وكمية من مخدرالهيدرو وسلاح أبيض.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول سبق اتهامه في 18 قضية ما بين مخدرات وبلطجة وفرض نفوذ وسيطرة ومن العناصر الخطرة في المحافظة.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في تحديد أماكن تردد المتهمين واخفائهما للمواد المخدرة وكيفية استدراجهما لعملائهما، في منطقة الارسال بعد تتبع خطوط سيرهما ومراقبة المنزل.

وتكثف مباحث الإسماعيلية جهودها لمتابعة نشاط العناصر الاجرامية الخطرة ومروجي المواد المخدرة؛ لسرعة ضبطهم وضبط المواد المخدرة لما تمثله من خطورة على الأمن العام والمجتمع.