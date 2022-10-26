لو عمرك 15سنة.. اعرف رسوم وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

أقر مجلس النواب اليوم تعديل قانون لتخفيض سن الحصول على بطاقة الرقم القومي، ليكون في عمر 15 عاما بدلا من 16 عاما،ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن رسوم وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بعد تخفيض السن من السجل المدني.

رسوم وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

وفي إطار الموضوعات الخدمية التي تنشرها بوابة «الوطن» وتجيب على تساؤلات القراء، نعرض رسوم وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بعد تخفيض السن، في السطور القادمة:

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد تخفيض السن

وتتوفر في مقرات السجل المدني التابع لوزارة الداخلية 3 أنواع لاستمارات بطاقة الرقم القومي، وهي نفس قيمة الرسوم استخراج البطاقة، وهي:

الاستمارة العادية ويكون سعرها نحو 45 جنيهًا، يستلم المتقدم البطاقة بعد 15 يومًا.

الاستمارة العاجلة وتصل قيمة رسومها نحو 120 جنيهًا، يستلم المتقدم البطاقة بعد 3 أيام.

الاستمارة المميزة وهي الأسرع ويصل سعرها نحو 170 جنيهًا، يستلم المتقد البطاقة بعد 24 ساعة.

المستندات المطلوب لاستخراج بطاقة الرقم القومي

وحتى يتمكن الطالب من استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة في عمر الـ 15، يجب إحضار الوثائق الآتية:

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة «كمبيوتر».

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأصل للاطلاع.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأم الأصل للاطلاع.

- إيصال مرافق حديث مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز لاثبات محل إقامة الطالب.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بعد تخفيض السن

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج بطاقة الرقم القومي بعد تخفيض السن، تكون كالآتي:

- التوجه لأقرب مقر للسجل المدني والتابع لها محل سكن المتقدم.

- شراء استمارة الرقم القومي، حسب ظروف كل شخص.

- يتم استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، وتملي بمعرفة ولي الأمر.

- ختم الاستمارة من جهة التعليم وغالبا ما تكون المدرسة.

- تسليم الاستمارة إلي الموظف المختص واستلام الايصال.

- التوجه مرة أخرى للسجل المدني لاستلام البطاقة في الوقت المحدد.