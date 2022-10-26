أستاذة العلوم السياسية هبة البشبيشي: توجيه الرئيس بزيادة المعاشات والأجور «جاء في وقته»

أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفا للأعباء عن المواطنين.

وقالت الدكتورة هبة البشبيشي أستاذة العلوم السياسية، إن القرار جاء في وقته نظرًا لأن هناك ضغطا كبيرا على المواطن بسبب حالة التضخم العالمية.

وأشارت إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية، بحزمة الحماية الاجتماعية جاءت عقب المؤتمر الاقتصادي، إذ نجح المسؤولون والخبراء والمشاركون في نقل الصورة الاقتصادية الحقيقية الحالية، ما أدى إلى الوصول لتلك القرارت والإجراءات المهمة لمواجهة موجة الغلاء التي يشهدها العالم أجمع.