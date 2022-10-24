صندوق النقد: حكومات أوروبا تواجه خيارات سياسية صعبة بسبب التضخم

أعلن صندوق النقد الدولي، تراجع النمو في جميع أنحاء القارة الأوروبية، فيما لا يزال التضخم عاليا جدا، نظراً لأن الأزمة الروسية في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة، وعبر الصندوق عن تشاؤم تجاه وضع الاقتصاد في قارة أوروبا خلال عامي 2022 و2023.

وأوضح الصندوق في توقعاته الإقليمية أن الآفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير، منوها بأن أوروبا كانت في طريقها للخروج من جائحة كورونا بنهاية عام 2021 مع مجموعة سياسات مناسبة عالميا وكان ارتفاع التضخم في طريقه إلى الانحسار، لكن الأزمة الروسية في أوكرانيا غيرت بشكل كامل تلك الأوضاع.

الأفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ حجم النمو في القارة الأوروبية 3.2 % خلال العام الجاري و0.6 % خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن صانعي القرار في أوروبا يواجهون خيارات سياسية صعبة، بسبب النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

ووفقا للتوقعات، انخفض النمو على التوالي بـ 0.7 و1.1% عما كان مرتقبا خلال توقعات سابقة في يوليو الماضي وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وبشأن التضخم أوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أن التوقعات تؤشر إلى أن تباطؤ التضخم في 2023 لكنه سيبقى مرتفعا جدا، متوقعا أن يبلغ 6.2 % في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة و11.8 % في الاقتصادات الأوروبية الناشئة.

توقعات بتباطؤ التضخم في أوروبا 2023

ونوه صندوق النقد الدولي، إلى أن ​​الإنتاج والدخل في أوروبا سينخفض بما يقرب من نصف تريليون يورو مقارنة بالتوقعات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يعد دليلًا صارخًا على الخسائر الاقتصادية الفادحة للقارة وفقا لتقرير منشور على موقع الصندوق.

وعلى الصعيد العالمي، تشير توقعات صندوق النقد الدولي أن النمو سيظل عند 3.2 % في 2022، فيما سينخفض خلال عام 2023 إلى نحو2.7 %.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن أحد أبرز المخاطر على الاقتصاد الأوروبي، اضطراب إمدادات الطاقة التي ستؤدى إلى صعوبات اقتصادية أكبر فضلا عن الشتاء القارس، منوها بأن ارتفاع تكلفة المعيشة سيؤدى إلى توترات اجتماعية ستدفع الحكومات إلى سياسة موازنة توسعية أكثر، ومن الممكن أن ترغم المصارف المركزية على تشديد سياستها النقدية بشكل أكبر.

توقعات بانخفاض النمو العالمي عام 2023 إلى 2.7 %

وحذر صندوق النقد الدولي، من أن النمو السلبي لإجمالي الناتج الداخلي والمتوقع في بعض أجزاء من أوروبا من الممكن أن يتحول إلى ركود أعمق في جميع أنحاء القارة.