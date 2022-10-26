تقرير لـ«رويترز»: توقعات بارتفاع التضخم العالمي إلى 8.8%

يتوقع اقتصاديون أن يدخل العالم في حالة ركود قريبًا، حيث يستمر التضخم في الارتفاع بينما تقوم البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة بعد التأخر في إدراك شدة التضخم.

ومع ذلك، أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز للبنوك المركزية أنه على عكس فترات الركود السابقة فإن معدلات التوظيف هذه المرة أعلى بكثير، ما يشير إلى أن الركود سيكون أقصر ولكن في نفس الوقت من المتوقع أن يظل التضخم ثابتًا، ونتيجة لذلك، قد تمدد البنوك المركزية دورة رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد الهدف الحالي.

كان تأثير التضخم على توقعات النمو الاقتصادي واضحًا في التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا، والتي أدت إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 للأسواق الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين والولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي المشكلات الجيوسياسية المستمرة نتيجة للأزمة الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى القضايا بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى إلى وضع مشكلات سلسلة التوريد في المقدمة، والتأثير على التجارة العالمية.

معدل التضخم العالمي يصل إلى 8.8

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي العالمي يواجه حاليًا معدلات تضخم مرتفعة ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود من الزمن، بالتزامن مع تباطؤ اقتصادي واسع النطاق.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 8.8 في المائة في العام 2022 مقابل 4.7 في المائة في العام 2021 (مراجعة تصاعدية بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بتوقعات تقرير يوليو 2022) على أن ينخفض إلى 6.5 في المائة في العام 2023.

أسباب أزمة التضخم

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه ثلاث تحديات رئيسية تتمثل في الصراع الروسي الأوكراني، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب تفاقم معدلات التضخم.