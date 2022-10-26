لجنة الشباب بمجلس النواب تطالب وزارة الرياضة بوضع معايير عامة لخطة المنشآت

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر إنشاء عدد من الهيئات الشبابية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي بشأن تأخر إسناد تطوير ملاعب مراكز الشباب «منشأه شنوان - العسالتة - منشأة بخاتي - الدلاتون - ميت عافية- منشأة عصام» بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وأكد حجازي، أنه تقدم بعدة طلبات لسرعة تطوير الملاعب المذكورة إلا أنه لم يتم البدء في تطويرها حتى الآن أو إسنادها على الرغم من عدم وجود متنفس للشباب لممارسة الرياضة وإخراج طاقتهم غير الملاعب المشار إليها بتلك القرى.

وردًا على طلب الإحاطة، أفاد الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بأنه جرى إدراج إحلال ملعب منشأة بخاتي ضمن الخطة المركزية للوزارة وإنشاء ملعب خماسي للعام المالي 2022/2023، كما أوضح أنه مدرج إحلال ملاعب «الدلاتون - ميت عافية - منشأة عاصم»، ضمن الخطة المركزية للعام المالي 2023/2024، ومدرج أيضا إحلال ملاعب «منشأة شنوان- العسالتة» ضمن الخطة المركزية للعام المالي 2024/2025.

تحديد مراكز الشباب المدرجة في خطة الوزارة

وفي هذا السياق، أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة، بإفادة اللجنة بالمعايير التي يجري بناء عليها تحديد مراكز الشباب المدرجة في خطة الوزارة سواء للإنشاءات أو للإحلال والتجديد.

كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم تفعيل نقل ولاية أرض الإصلاح الزراعي لمراكز شباب «الغابة - أنور المفتي - أبو حمص» بمحافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لهذا العام، إذ طالب بنقل ملكية الأراضي المقام عليها مراكز الشباب محل طلب الإحاطة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الشباب والرياضة.

الشباب يسدد إيجار الأراضي

وأشار إلى أن الشباب يسدد إيجار تلك الأراضي منذ عام 1968، فضلاً عن مشكلة مركز شباب المدينة بأبو حمص المقام على مساحة 11 ألف متر مربع، التي تتمثل في مديونيته البالغة 4 ملايين جنيه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب الذي يمثل 60% من الشعب المصري، والعمل على غرس الانتماء فيهم من خلال عدة وسائل من أهمها توفير مراكز للشباب يمارسون فيها الرياضة وأنشطتهم المختلفة، مؤكدا ضرورة إلغاء وزير الشباب والرياضة لقراره الخاص بدمج مراكز الشباب.

وردًا على طلب الإحاطة، أوضح عبد الخالق عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن مركزي شباب الغابة وأنور المفتي معروضان على مجلس الوزراء لإدراجهما ضمن مبادرة حياة كريمة، وفور الموافقة يجري الانتهاء من إجراءات نقل ولايتهما.

وتعقيبا على ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أوضح النائب أحمد العرجاوي أن جميع مراكز الشباب التي أدرجت ضمن مبادرة حياة كريمة لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وإنما تم إدراجها بناءً على ترشيحات المحافظين للوزارات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك إجراء رسميا من هيئة الإصلاح الزراعي.

وطالب بإعادة مناقشة الأمر، ورفع مذكرة للعرض على رئيس الوزراء، ومحاسبة الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.