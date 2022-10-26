جون كيري في جلسة افتراضية بمشاركة «الوطن»: سنشهد نجاح مؤتمر المناخ في مصر

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، إن قمة المناخ المرتقبة في مصر «كوب 27» ستكون ناجحة في ظل جهود حثيثة يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، لافتا إلى أن القمة ترعاها الأمم المتحدة من أجل العمل على مواجهة التغيرات المناخية في العالم.

وأضاف «كيري»، في تصريحات صحفية عبر غرفة نقاش افتراضية بمشاركة ممثل عن جريدة «الوطن» إلى جانب صحفيين من مختلف دول العالم للحديث عن مؤتمر المناخ cop 27، أن دول العالم تنتج غازات كثيرة، ما يؤثر على المناخ في العالم ويزيد من الاحتباس الحراري.

كيري: شكري يقود إنجازات مصر في مواجهة التغيرات المناخية

وتابع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ: «سامح شكري يقود الإنجازات المصرية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وأنا أعتقد أن مؤتمر شرم الشيخ سينجح وسنكون شاهدين على هذا الأمر».

وتنعقد القمة المناخ السابعة وعشرين في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر ذاته، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيرات، ودخلت اتفاقية مواجهة التغيرات المناخية في 21 مارس 1994، وتقدمت مصر العام الماضي بطلب استضافة هذا المؤتمر لتكون ثاني دولة عربية وإفريقية تحتضن الفاعلية الدولية بعد أن احتضنها المغرب مرتين سابقا.

ماذا قال السيسي عند تقدم مصر لاستضافة الحدث؟

وصرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند التقدم لاستضافة هذا المؤتمر قائلا: «المؤتمر نقطة تحول جذرية يف جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا بأسره».