رئاسة جنوب السودان تؤكد تقديرها لجهود مصر في تنظيم مؤتمر المناخ «كوب 27»

أعرب وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان، برنابا بنجامين عن التقدير للجهود المصرية لتنظيم مؤتمر المناخ COP27، والتوصل لحلول قابلة للتنفيذ، مؤكدا على عزم بلاده المشاركة بمستوى رفيع في الحدث، وذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، مع الوزير الجنوب سوداني.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ السفير المصري استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27) المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

كما أبرز أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والتي تقع في نطاق اهتمام جنوب السودان وبالأخص العلاقة بين السلم وتغير المناخ. وأعرب السفير المصري، عن تطلع مصر لمشاركة رفيعة المستوى من جنوب السودان.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات المصرية التي تنفذ في جنوب السودان، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس الفنية المصرية وكذا متابعة مساعي إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بمدينة «تونج»، إضافة إلى الدورات التدريبية في مختلف المجالات والمقدمة من الجانب المصري لبناء القدرات البشرية في جنوب السودان.