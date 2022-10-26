«التموين»: الدولة حافظت على الأمن الغذائي للمواطن رغم الأزمة العالمية

وجه المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الشكر للقيادة السياسية، على السعي الدؤوب على رفع الأعباء عن المواطن المصري في مواجهة الأزمة العالمية، بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتوجيهات من الرئيس، فضلًا عن عبور الدولة المصرية عدد من الأزمات مع الحفاظ على الأمن الغذائي.

استمرار الزيادة الاستثنائية 100 جنيه على البطاقات التموينية

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أن الزيادة الاستثنائية الـ 100 جنيه على البطاقات التموينية مستمرة حتى شهر يونيو المقبل، وهناك أكثر من 10.5 مليون أسرة يقدرون بـ 36 مليون مواطن مصري سوف يستفيدون من زيادة الدعم المادي على البطاقات التموينية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليًا، نافيًا وجود أي أزمة في السلع الغذائية.

ملف الأمن الغذائي محل اهتمام كبير من القيادة السياسية

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن ملف الأمن الغذائي يأخذ اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أقر استمرار الدعم المادي على بطاقات التموين للأسر المصرية التي سيستفيد منها نحو 36 مليون مواطن مصري، بتكلفة 8 مليارات جنيه، وهذا القرار سيجري تطبيقه على المواطنين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، والعمالة غير المنتظمة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة، وهو عبارة عن بون بقيمة تتراوح من (100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة).