«التموين»: نستهدف توريد 25% من إنتاجية الأرز.. والأسعار مجزية جدا

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن الوزارة تستهدف توريد 25% من إنتاجية الأرز، موضحا أن وزير التموين أكد أن سعر طن الأرز سيكون مجزيا خلال هذا العام.

وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير في العام الماضي كان في حدود 4 آلاف جنيه، قبل أن تتدخل الحكومة لرفع السعر إلى 6600 جنيه للأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها لعريض الحبة، لافتا إلى وجود أكثر من 150 نقطة استلام في 8 محافظات جاهزة لاستلام المحصول من الفلاحين، بالإضافة للتوريد لمضارب القطاع الخاص.

سعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية ومجمعات التموين

وأضاف كمال أن أسعار سلعة الأرز تخضع لقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير التموين، مشيرا إلى تحديد سعر الأرز بـ12 جنيها للأرز السائب في الأسواق، و15 جنيها للمعبأ، مع طرح الأرز في المجمعات الاستهلاكية ومجمعات التموين بسعر 10 جنيهات ونصف.

وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من مفتشي وزارة التموين أو مباحث التموين، خاصة مع وجود تعليمات بمنع تخزين الأرز دون موافقة من وزارة التموين، موضحا أن أي تجميع للأرز دون ترخيص يؤدي إلى مصادرته، باعتباره سلعة مجهولة المصدر.