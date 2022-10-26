«التموين»: توريد 200 ألف طن أرز شعير.. والحصاد مستمر حتى 15 ديسمبر

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن ارتفاع معدلات توريد الأرز والشعير يوميا جاء بعد تدخل وزير التموين والتجارة الداخلية، والسماح للقطاع الخاص بالاشتراك في المنظومة، مشيرا إلى انضمام حوالي 90% من مضارب الأرز الخاصة.

وأضاف «جرى توريد 200 ألف طن أرز شعير حتى الآن، مع استمرار موسم الحصاد، والمقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر»، موضحا، أن الهدف هو دخول وزارة التموين لأول مرة كمتسوق لأرز الشعير، من أجل تغطية الاحتياجات المطلوبة للبطاقات التموينية الخاصة بما يقرب من 64 مليون مستفيد.

مؤشرات على سير موسم الأرز بخطوات ثابتة

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنه توجد مجموعة من التيسيرات التي أعلن عنها وزير التموين والتجارة الداخلية، وتشمل سداد المستحقات خلال 48 ساعة على الأقل، بعد توريد القمح للفلاحين أو الموردين، والأمر الثاني أن مضارب القطاع الخاص لها الحق في العمل حتى 50%، حال رغبتها في أخذ الكمية التي تم توريدها، والعمل بهذه الكمية لصالحها، أو أخذ 100% من الكمية بعد عمل تعاقد مع هيئة السلع التموينية.

وأشار إلى سماح وزير التموين لمضارب القطاع الخاص بالاشتراك فور التقدم بطلب إلى مديريات التموين، موضحا أن معدلات الانضمام للمنظومة تتزايد، وهو مؤشر على أن الموسم يسير بخطوات ثابتة.

استمرار قرار حظر تصدير الأرز

وأوضح كمال أن وزير التموين كان حريصا على تأكيد استمرار قرار حظر تصدير الأرز الأبيض المصري، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، خاصة أن الأرز سلعة تنتج محليا، لافتا إلى أن الكمية المتاحة منها تكفي احتياجات مصر.