مواعيد عمل مكاتب التموين بجميع المحافظات.. تبدأ من 8 صباحا

يبحث الكثير من المواطنين خاصة المسجلين في منظومة دعم السلع التموينية على مواعيد عمل مكاتب التموين خاصة المستبعدين، ويعملون حاليا على تقديم التظلمات الخاصة ببطاقات التموين، في جميع مدن وأحياء الجمهورية.

تواصل المكاتب في استقبال المواطنين يوميا، خلال مواعيد العمل المعلنة سابقا، ومن خلال السطور التالية نستعرض مواعيد عمل مكاتب التموين، طوال أيام الأسبوع.

مواعيد عمل مكاتب التموين

تستقبل مكاتب التموين، جميع المواطنين الراغبين في الحصول على خدماتها يوميا، أو الراغبين في تقديم تظلمات بعد استبعادهم من منظومة الدعم على السلع التموينة، يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وذلك لمدة 5 أيام أسبوعيا من الأحد حتى الخميس، إذ أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية لجميع المكاتب في جميع انحاء الجمهورية.

خدمات مكاتب التموين للمواطنين

كانت مكاتب التموين والإدارات التموينية المختلفة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اشترطت مؤخرا على أصحاب بطاقات التموينن بضرورة العمل على تحديث بطاقات الدعم، وذلك من خلال تسجيل رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة، كشرط لاستمرار حصوله على الدعم على السلع التموينية، وأيضا للحصول على أي خدمات المكاتب التمونية، والتي تتضمن «الاستعلام عن صرف بطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة وإصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة، عملية نقل البطاقات من محافظة لأخرى، وخدمات الفصل الاجتماعي لأحد أفراد الأسرة من البطاقة».

وكان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، أعلن فى تصريحات سابقة لموقع الوطن، إنّ هناك العديد من المواطنين، يطلبون يوميا التنازل عن بطاقاتهم التموينية، نظرا لعدم استحقاقهم، ويوقعون على إقرارات كتابية بذلك، لذا جرى إضافة خدمة إلكترونية جديدة على بوابة مصر الرقمية للتموين والتي أصبحت تضم خدمات «إيقاف بطاقات تموينية، وإيقاف نفسي من بطاقة التموين، إيقاف أفراد من بطاقة التموين».