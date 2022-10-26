الطالبة فاطمة بعد مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي: شكرا للرئيس وفخورة أني مصرية

«مبسوطة جدا وفخورة أني مصرية»، كلمات عبرت بها فاطمة الزهراء منصور بغدادي حجازي، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الألسن بجامعة سوهاج وابنة مركز جرجا عن شعورها بعد حضورها لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، طوال أيامه.

عبرت «فاطمة»، عن سعادتها باختيارها ضمن حضور فاعليات المؤتمر، وفخرها بالمشاركة مع العديد من الفئات الشبابية بدعوة رئاسية.

رسالة شكر للقيادة السياسية

أضافت «فاطمة» في حديثها لـ«الوطن»، أنها لا تعلم كيف تعبر عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لها المشاركة بالمؤتمر، في دليل واضح على مساندة ذوي القدرات الخاصة فقالت «اعتبرت أن أمنيتي تحققت لما أتقبلت وحسيت أن الرئيس قريب مننا.. شكرا يا ريس».

وذكرت فاطمة ابنة سوهاج التي تبلغ من العمر 18 سنة، أنها أول مرة تخوض التجربة في سن صغير.. «أخدت فترة استوعب الأمر ومقابلة الحضور».

الاختيار للمشاركة بالمؤتمر

وفي وقت سابق لها أبلغ مسئولي المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بسوهاج الطالبة فاطمة البغدادي مشاركتها في المؤتمر، عقب رسمها صورة للرئيس بإحدى معارض ذوي القدرات الخاصة وطالبت برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحصل «فاطمة» على استجابة فورية لمشاركة في المؤتمر الاقتصادي رفقة والدها وشقيقها الدكتور عبد الرحمن.

جدير بالذكر أن «فاطمة» حققت تقدما ملموسا وحصلت الأولى على الثانوية العامة القسم الأدبي على إدارة جرجا التعليمية بمجموع 93%.