فاطمة بغدادي: «مبسوطة بدعوة الرئيس السيسي لي لحضور المؤتمر الاقتصادي»

قالت فاطمة بغدادي، الطالبة بإحدى كليات سوهاج، إنها سعيده للغاية بسبب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي عقدت أول فعالياته صباح أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة: «أنا مبسوطة جدا وفخورة جدا، ودعوة الرئيس لي شرف كبير أوي».

«بغدادي»: الرئيس السيسي يهتم بتحقيق الإنجازات

وأضافت خلال لقاء في برنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يهتم بالدولة المصرية في الشق الاقتصادي كما يهتم بالمواطنين وتحقيق الإنجازات، بخلاف مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه صعيد مصر.

«بغدادي»: مبادرة حياة كريمة غيرت الصعيد بنسبة 180 درجة

واستطردت: «مبادرة حياة كريمة غيرت الصعيد بنسبة 180 درجة، وأشكر مؤسس مبادرة حياة كريمة، والمؤتمر الاقتصادي سيعود بالنفع على الاقتصاد والشعب، والدولة بتقدم خدمات عديدة للمواطنين، والمدارس والمستشفيات تم تطويرها خلال مبادرة حياة كريمة والتي غيرت وجه الحياة على مستوى عدد كبير من المحافظات المصرية».