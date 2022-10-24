8 معلومات عن فاطمة بغدادي ابنة سوهاج بعد دعوتها للمؤتمر الاقتصادي

اعتادت الجهات المعنية على الاهتمام بالشباب وتلبية كافة احتياجاتهم تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، ومؤخرا دعت الجهات القائمة على تنظيم المؤتمر الاقتصادي طالبة من ذوي القدرات الخاصة بمحافظة سوهاج لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب نشر صورة لها على الصفحة الرسمية لمبادرة حياة كريمة، وهي تعبر عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلان رغبتها في لقاء رئيس الجمهورية وذلك عقب مشاركتها في حوار طلابي خلال ندوة «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات»، بمبادرة حياة كريمة التي تمت بالتعاون بين جامعة سوهاج ومؤسسة حياة كريمة.

8 معلومات عن فاطمة

وكشف عبد الرحمن منصور البغدادي، الشقيق الأكبر لـ «فاطمة»، لـ «الوطن»، 8 معلومات عنها نذكرها في نقاط:

- فاطمة الزهراء منصور طالبة بالفرقة الأولي قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن بجامعة سوهاج.

- مقيمة بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

- ولدت عام 2005.

- بدأ شغفها بالرسم في الصف الثالث الابتدائي.

تنمية الموهبة بالكورسات والتدريب

- لاحظ والدها موهبتها فأثقلها بالتدريب ومواد الرسم والتلوين وحصلت على عدة كورسات بالرسم

- شاركت بالمسابقة الفنية للرسم في المرحلة الثانوية بمديرية جرجا التعليمية وحصلت على المركز الأول.

- سافرت لحضور المؤتمر الاقتصادي برفقة والدها وشقيقها الأكبر عبد الرحمن.