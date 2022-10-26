وزير الاتصالات يدشن الكابل البحري الجديد Red2Med.. يمنح مصر ميزة استراتيجية كبرى

دشن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، 26 أكتوبر 2022، الكابل البحري الجديد Red2Med، وذلك برفقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمهندس عادل حامد الرئيس، التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الاتصالات اليوم، الكابل الجديد يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بـ «البحر الأحمر» وصولاً لمحطة الإنزال ببورسعيد بالبحر، مرورا بالمسار الذهبي بطريق المرشدين، ICE.

أبرز المعلومات عن الكابل البحري الجديد

ويعد الكابل؛ المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات، أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين القارات شرقاً وغرباً، وأكثرها تأمينًا.

ووفقاً لبيان الوزارة يعد الكابل البحري الجديد نقلة نوعية فى مسارات العبور للكابلات البحرية للربط بين قارات العالم القديم وبين الشرق والغرب.

ويعمل ذلك المشروع الجديد الذي جرى إنجازه على تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لنقل البيانات، خاصةً أنَّه يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية بالبلاد.

ووفقاً لوزارة الاتصالات في بيانها، فإنَّ الدكتور عمرو طلعت استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة عن خططها الاستراتيجية المستقبلية للتوسع في شبكتها الدولية بإنشاء الكابلات البحرية الدولية للربط بين الشرق والغرب.

وأوضح مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات بحضور «طلعت»، أهمية نظام الكابل البحرى Red2Med الذى يبدأ بالبحر الأحمر ويصل إلى «المتوسط» مروراً بقناة السويس.

وقام وزير الاتصالات خلال الافتتاح برفع علم مصر لحظة وصول سفينة الإنزال البحري يشاطئ رأس غارب، معلنا بذلك نجاح عملية إنزال نظام الكابل البحرى الجديد Red2Med.

وفي ذلك السياق، قال وزير الاتصالات إنَّ تدشين نظام الكابل البحرى الجديد Red2Med يستكمل نجاحات مصر في مجال الكابلات البحرية الدولية، ما تحرص عليه الوزارة، ما يعد استثماراً للموقع الجغرافي للبلاد على أكمل وجه.

وأضاف وزير الاتصالات في تصريحاته خلال الافتتاح اليوم، أنَّ الكابل الجديد من شأنه أن يمنح مصر ميزة استراتيجية كبرى، مشيراً إلى مرور ما يزيد عن 90% من البيانات بين الشرق والغرب عبر أراضي مصر.

وتابع:«تنفيذ الكابل الجديد ومسار طريق المرشدين حلما ظل يراود قطاع الاتصالات 20 عاما، واستطعنا تنفيذه خلال عام واحد فقط»، مضيفا: «إطلاق هذا المشروع اليوم وإتاحته للدول المعتمدة على مصر في تمرير البيانات يعد قفزة كبيرة في طريق تعزيز مكانة مصر الاستراتيجية بهذا المجال».

وأكد أنَّ الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصر قادت إلى مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت للبلاد، لتسجل أعلى متوسط سرعة إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية.

«الكابل» أقصر وأسرع مسارات نقل البيانات بين القارات

وبدوره، أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، أنَّ إنزال كابل Red2Med نقلة نوعية للبلاد بمجال الكابلات البحري، وتعزز مكانة مصر كمحور إقليمى لنقل البيانات، ويعد الأقصر والأسرع لنقل البيانات بين القارات الثلاث.