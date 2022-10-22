وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت بشرم الشيخ تفوق المعدلات العالمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن جولته اليوم في شرم الشيخ كان الهدف منها التحقق من أن البنية التحتية المعلوماتية على أعلى مستوى وفقا للقياسات العالمية، لافتا إلى أن الجولة تضمَّنت تفقد قاعات المطار للتأكد من سرعة الإنترنت الثابت والمحمول وأنها تفوق المعدلات العالمية، بالإضافة لعدة فنادق متنوعة للتأكد من سرعة الإنترنت بها.

البنية التحتية المعلوماتية جاهزة ومعدة لاستقبال قمة المناخ

وأوضح «طلعت» في مداخلة تليفزيونية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أنه تفقد القاعة الرئيسية للمؤتمر والمنطقتين الخضراء والزرقاء المخصصتين لفعاليات قمة المناخ للتأكد من سرعة الإنترنت وأنها تفوق المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المعلوماتية جاهزة ومعدة لاستقبال قمة المناخ، مع تشغيل تجريبي لتطبيق cop27 لمساعدة جميع المشاركين في المؤتمر ويكون بمثابة دليل ومرشد لكل المشاركين بالقمة ويوفر مواعيد وأماكن الفعاليات والخدمات الترفيهية والطبية وتنسيق دخول وخروج وسائل المواصلات.

مدينة شرم الشيخ أصبحت في قمة تألقها

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت في قمة تألقها لاستضافة قمة المناخ ومستعدة بمختلف المستويات ليخرج الحدث بالشكل الذي يليق بمصر ويتوقعه الجميع.