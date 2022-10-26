اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حماية اجتماعية بقرار جمهوري

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «السيسي» ينحاز للمواطنين في أكبر حركة حماية اجتماعية بتاريخ مصر بـ 9 قرارات تتكلف 67 مليار جنيه سنويا

- حماية بـ «قرار جمهوري»

- فرحة جماهيرية بالقاهرة والمحافظات

- إشادات واسعة من أحزاب واتحادات عمالية ونقابية

- «السيسي» يوجه بالاستغلال الأنسب للأراضي الفضاء في القاهرة بما يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة

- «الخارجية الأمريكية» تشيد بقرار العفو الرئاسي عن «العليمي»

الصفحة الثانية:

- «حياة كريمة» تنتهي من تنفيذ 20 مشروعا تنمويًا لخدمة الأهالي في قرى الحسينية بالشرقية

- بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة «معلم مساعد»

- «الري»: تأهيل الترع في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية

- 210 أوتوبيسات صديقة للبيئة لنقل ضيوف «قمة المناخ»

- صرف 99 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهرين

- مد التسجيل لحاجزي «سكن لكل المصريين 3» حتى 6 نوفمبر

- لاعبو فريق كمال الأجسام بالقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

- توفير معدات الميكنة الحديثة بأسعار مخفضة للفلاحين

الصفحة الثالثة:

- «المالية»: شراكات مع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات النظيفة

- مباحثات «مصرية – روسية» لتعزيز التعاون في صناعة البترول والغاز

- «التجارة»: منظومة التشريعات تحمي المستثمر الوطني والأجنبي

- «التعليم»: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا

- فحص 3.8 مليون طفل ضمن «علاج ضعف السمع»

- «النواب» يعدل سن استخراج «الرقم القومي» لـ 15 عاما

- «التموين»: ارتفاع توريد الأرز الشعير لـ 200 ألف طن

- قوات الدفاع الشعبي والعسكري تكرم أوائل خريجي الجامعات

- السوبر: الأهلي يتدرب سرا بالإمارات وقائمة ممنوعات على لاعبي الزمالك

- زيارة المواقع الأثرية مجانا احتفالا بمئوية الملك «توت» 23 نوفمبر

الصفحة الرابعة:

- إجراءات جديدة بتكلفة 67 مليار جنيه سنويا.. والموظفون وأصحاب المعاشات والعمالة أبرز المستفيدين

- حماية اجتماعية بقرار جمهوري

- 9 قرارات لحماية المواطنين بتوجيهات رئاسية

- عبد الهادي القصبي: القرارات «فاتحة خير».. وأول مكاسب «المؤتمر الاقتصادي والحوار»

الصفحة الخامسة:

- اقتصاديون: الحزمة الاجتماعية «مدد رئاسي» لمحدودي الدخل

- الأحزاب: الرئيس حريص على العدالة الاجتماعية.. ونفذ وعوده خلال 24 ساعة فقط

- نقابات وأصحاب المعاشات: الرئيس يعمل على بناء الدولة ومهموم بمشكلات المصريين

- فرحة عارمة في المحافظات بعد قرار الحماية الجديدة: «شكرا يا سيسي»

الصفحة السادسة:

- 50 عامًا من العلاقات النموذجية بين مصر والإمارات

- الرئيس السيسي: نفتخر بالتفاهم وتطابق الرؤى بين الشعبين الشقيقين.. وأتذكر بالخير والعرفان دعمكم لنا في الفترة العصيبة

- وزير إماراتي: نحن جميعا مصريو الهوي والتكوين.. وكل إنجاز مصري فخر للإماراتيين

- أمين «الجامعة العربية»: الإمارات دعمت بقوة «الجمهورية الجديدة»

- خالد منتصر يكتب «غاندي وسوناك»

- الدكتور محمود خليل يكتب «التبن أعز من التبر»

الصفحة السابعة:

- «الوطن» ترصد جهود الرئيس لتأسيس «جمهورية تتسع للجميع» منذ 2016 إلى 2022

- العفو الرئاسي «حرية وفرحة»

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- انطلاق الموقع الإلكتروني لـ «القاهرة الإخبارية» اليوم.. و«الطاهري» يعلن قائمة خبراء القناة

- نقيب الصحفيين اللبنانيين: ننتظر من «القاهرة الإخبارية» إعادة تجديد الخطاب الإعلامي العربي

- «يوجا وشواء ورقص».. سيدات يتحررن من الضغوط في محمية «وادي دجلة»

- «كشري» ديليفري.. رزق «أم يوسف» وعيالها