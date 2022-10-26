اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حماية اجتماعية بقرار جمهوري
كتب:
محمود البدوي
08:54 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «السيسي» ينحاز للمواطنين في أكبر حركة حماية اجتماعية بتاريخ مصر بـ 9 قرارات تتكلف 67 مليار جنيه سنويا
- حماية بـ «قرار جمهوري»
- فرحة جماهيرية بالقاهرة والمحافظات
- إشادات واسعة من أحزاب واتحادات عمالية ونقابية
- «السيسي» يوجه بالاستغلال الأنسب للأراضي الفضاء في القاهرة بما يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة
- «الخارجية الأمريكية» تشيد بقرار العفو الرئاسي عن «العليمي»
الصفحة الثانية:
- «حياة كريمة» تنتهي من تنفيذ 20 مشروعا تنمويًا لخدمة الأهالي في قرى الحسينية بالشرقية
- بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة «معلم مساعد»
- «الري»: تأهيل الترع في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية
- 210 أوتوبيسات صديقة للبيئة لنقل ضيوف «قمة المناخ»
- صرف 99 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال شهرين
- مد التسجيل لحاجزي «سكن لكل المصريين 3» حتى 6 نوفمبر
- لاعبو فريق كمال الأجسام بالقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية
- توفير معدات الميكنة الحديثة بأسعار مخفضة للفلاحين
الصفحة الثالثة:
- «المالية»: شراكات مع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات النظيفة
- مباحثات «مصرية – روسية» لتعزيز التعاون في صناعة البترول والغاز
- «التجارة»: منظومة التشريعات تحمي المستثمر الوطني والأجنبي
- «التعليم»: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا
- فحص 3.8 مليون طفل ضمن «علاج ضعف السمع»
- «النواب» يعدل سن استخراج «الرقم القومي» لـ 15 عاما
- «التموين»: ارتفاع توريد الأرز الشعير لـ 200 ألف طن
- قوات الدفاع الشعبي والعسكري تكرم أوائل خريجي الجامعات
- السوبر: الأهلي يتدرب سرا بالإمارات وقائمة ممنوعات على لاعبي الزمالك
- زيارة المواقع الأثرية مجانا احتفالا بمئوية الملك «توت» 23 نوفمبر
الصفحة الرابعة:
- إجراءات جديدة بتكلفة 67 مليار جنيه سنويا.. والموظفون وأصحاب المعاشات والعمالة أبرز المستفيدين
- حماية اجتماعية بقرار جمهوري
- 9 قرارات لحماية المواطنين بتوجيهات رئاسية
- عبد الهادي القصبي: القرارات «فاتحة خير».. وأول مكاسب «المؤتمر الاقتصادي والحوار»
الصفحة الخامسة:
- اقتصاديون: الحزمة الاجتماعية «مدد رئاسي» لمحدودي الدخل
- الأحزاب: الرئيس حريص على العدالة الاجتماعية.. ونفذ وعوده خلال 24 ساعة فقط
- نقابات وأصحاب المعاشات: الرئيس يعمل على بناء الدولة ومهموم بمشكلات المصريين
- فرحة عارمة في المحافظات بعد قرار الحماية الجديدة: «شكرا يا سيسي»
الصفحة السادسة:
- 50 عامًا من العلاقات النموذجية بين مصر والإمارات
- الرئيس السيسي: نفتخر بالتفاهم وتطابق الرؤى بين الشعبين الشقيقين.. وأتذكر بالخير والعرفان دعمكم لنا في الفترة العصيبة
- وزير إماراتي: نحن جميعا مصريو الهوي والتكوين.. وكل إنجاز مصري فخر للإماراتيين
- أمين «الجامعة العربية»: الإمارات دعمت بقوة «الجمهورية الجديدة»
- خالد منتصر يكتب «غاندي وسوناك»
- الدكتور محمود خليل يكتب «التبن أعز من التبر»
الصفحة السابعة:
- «الوطن» ترصد جهود الرئيس لتأسيس «جمهورية تتسع للجميع» منذ 2016 إلى 2022
- العفو الرئاسي «حرية وفرحة»
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- انطلاق الموقع الإلكتروني لـ «القاهرة الإخبارية» اليوم.. و«الطاهري» يعلن قائمة خبراء القناة
- نقيب الصحفيين اللبنانيين: ننتظر من «القاهرة الإخبارية» إعادة تجديد الخطاب الإعلامي العربي
- «يوجا وشواء ورقص».. سيدات يتحررن من الضغوط في محمية «وادي دجلة»
- «كشري» ديليفري.. رزق «أم يوسف» وعيالها