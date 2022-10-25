اقرأ في عدد الوطن غدا.. «السيسي»: لديّ حلم ولن أرتاح قبل تحقيقه

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «السيسي»: لديّ حلم ولن أرتاح قبل تحقيقه

- الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي: نبني دولة لتغيير واقعنا إلى الأفضل

- المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة تقدم كشف حساب.. وأسجل للجيش والحكومة تحية كبيرة

- تفاعل جماهيري بالمحافظات

- الوادي الجديد: عشانا حياة كريمة في عهده.. ووصلتنا خدمات كلنا محرومين منها قبل 50 سنة

- القليوبية: صراحة الرئيس تدفع المواطنين إلى دعمه وتصديقه «عمل كتير للبلد.. وهنقف معاه في كل خطوة»

- الشرقية: لا نلتفت لمزاعم «الإرهابية» وهدفها التشويه

- الإسكندرية: ما تشهده مصر من إنجازات لم نره في أي عهد سابق

- إشادات سياسية وحزبية

- خبراء: اهتمامه بدعم الصناعة ضمانة لتنفيذ التوصيات

- المجلس القومي للمرأة: تمكينها أولوية ودعمها اقتصاديا يقوي دورها المجتمعي والسياسي

- حماية اجتماعية

- «التضامن»: قروض ميسرة لتمويل مشروعات صغيرة للفئات الأولى بالرعاءة

- الدعم التمويني في 8 أعوام: حصة الفرد زادت من 15 إلى 300 جنيه

- المنظومة تضم 23 مليون بطاقة مدرج عليها 72 مليون مواطن يحصلون على خبز دعم

- ختام المؤتمر الاقتصادي

- الحكومة تتعهد: مؤتمر اقتصادي سنوي.. ودراسة المقترحات لتنفيذها

- «رشوان»: يعلن 200 توصية.. و«مدبولي»: لجنة خطط تنفيذية

مصدرون: القطاع يحتاج إلى تيسيرات للوصول إلى حلم «100 مليار دولار»

- محافظ البنك المركزي: الدولة والقطاع الخاص شريكان في نهضة الصناعة

- «السيسي»: تكثيف الجهود لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي

- الرئيس لوزراء «الدولة المصدرة للغاز»: الظروف العالمية تتيح للمنتدى دورا أكبر في تأمين إمدادات الطاقة عالميا

- «النواب» يوافق مبدئيا على تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 عاما

- «القاهرة الإخبارية».. مرآة العرب

- القناة تتجاوز الحدود والمسافات بكتيبة إعلاميين ومذيعين محترفين من جنسيات منهم «أمل مضهج وليلاس كفوزي ورعد عبدالمجيد وهدى كمال».. و30 مراسلا من عواصم العالم

- رياض جراد الإعلامي التونسي: العرب يجتاجون لمنبر يناقش قضاياهم وسيجدون ضالتهم في «القاهرة الإخبارية».. وخطة «المتحدة» تتضمن تكوين أكبر قطاع أخبار في الشرق الأوسط

الصفحة الثانية

- «السيسي»: «مصر بلدنا كلنا وهنطرح كل القضايا في الحوار الوطني»

- دعم رئاسي جديد لـ «الحوار الوطني»: اطرحوا كل الملفات للنقاش

- رئيس «برلمانيي المصري الديمقراطية»: الدعم الرئاسي للحوار الوطني أمر إيجابي ويثبت جديته

- قيادات الشرطة يهنئون رجال القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الصفحة الثالثة

- خطاب «كشف الحساب»

- «السيسي» يصارح المصريين

الصفحة الرابعة

- تمكين المرأة وتوسيع مظلة الحماية

- إشادة واسعة بتوجيه الرئيس للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

- اقتصاديون: اهتمام الرئيس بالصناعة أكبر ضمانة لتحقيق توصيات المؤتمر

- سياسيون وأحزاب: وضع الجميع أمام مسؤولياته

- خبراء: إجراءات الحماية الاجتماعية «حائط صد»

- تجاوب واسع من المواطنين بالمحافظات: «الرئيس حاسس بينا ووضح لنا حال البلد»

- تمكين المرأة أولوية.. ودعمها اقتصاديا يقوي دورها

الصفحة الخامسة

- «التضامن»: تمكين اقتصادي وقروض ميسرة للفئات الأولى بالرعاية

- دعم بطاقة التموين في 8 أعوام: بدأ بزيادة حصة الفرد 15 جنيها ووصل لـ 30 جنيه

- أستاذ اجتماع: برامج «الرعاية» تحمي المواطنين من تداعيات «الإصلاح» وشملت الفئات المتضررة

الصفحة السادسة

- الحكومة تتعهد: مؤتمر اقتصادي سنوي.. ودراسة المقترحات لتنفيذها

- «مدبولي»: الصناعة قاطرة التنمية.. وجاهزون لتقديم حوافز وموافقات فورية لدعمها.. والدولة تحتاج إلى شجاعة رجال الصناعة لتوفير مستلزمات الإنتاج

- «المجالس التصديرية»: قطاع الصادرات يحتاج إلى دعم وتنسيق للوصول إلى 100 مليار دولار

- وكيل «خطة النواب»: خطة استراتيجية لتوطين الصناعة

الصفحة السابعة

- محافظ «المركزي»: الدولة والقطاع الخاص شريكان في النهوض بالصناعة.. والمستوردون يسعون لـ «التوطين»

- خطة تطوير الصناعة: 3 مسارات لدعم القطاع أبرزها تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات

- رئيس «زراعة النواب»: سنناقش توصيات المؤتمر في البرلمان

- هشام الحصري: «الزراعة والصناعة» أساس تعافي الاقتصاد.. وضمانة حقيقية للجمهورية الجديدة

- مقال رأي لـ أحمد بيومي، بعنوان: طوق النجاة للاقتصاد: سعر الصرف العادل للجنيه

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «القاهرة الإخبارية» تجذب الإعلاميين العرب: «هنا مرآة الوطن العربي»

- القناة تتجاوز الحدود والمسافات بكتيبة مذيعين محترفين من جنسيات مختلفة

- الإعلامي التونسي: صوت الشقيقة مصر والدول العربية التي تحتاج لمنبر يناقش قضاياها

- حياة «الرحالة»: عمل بلا إجازة.. وسكن بلا جدران

- مقال رأي لـ عيسى الزرعوني، بعنون: ارفع رأسك يا أخي