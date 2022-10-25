اقرأ في عدد الوطن غدا.. «السيسي»: لديّ حلم ولن أرتاح قبل تحقيقه
كتب:
محمد عزالدين
08:55 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «السيسي»: لديّ حلم ولن أرتاح قبل تحقيقه
- الرئيس في ختام المؤتمر الاقتصادي: نبني دولة لتغيير واقعنا إلى الأفضل
- المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة تقدم كشف حساب.. وأسجل للجيش والحكومة تحية كبيرة
- تفاعل جماهيري بالمحافظات
- الوادي الجديد: عشانا حياة كريمة في عهده.. ووصلتنا خدمات كلنا محرومين منها قبل 50 سنة
- القليوبية: صراحة الرئيس تدفع المواطنين إلى دعمه وتصديقه «عمل كتير للبلد.. وهنقف معاه في كل خطوة»
- الشرقية: لا نلتفت لمزاعم «الإرهابية» وهدفها التشويه
- الإسكندرية: ما تشهده مصر من إنجازات لم نره في أي عهد سابق
- إشادات سياسية وحزبية
- خبراء: اهتمامه بدعم الصناعة ضمانة لتنفيذ التوصيات
- المجلس القومي للمرأة: تمكينها أولوية ودعمها اقتصاديا يقوي دورها المجتمعي والسياسي
- حماية اجتماعية
- «التضامن»: قروض ميسرة لتمويل مشروعات صغيرة للفئات الأولى بالرعاءة
- الدعم التمويني في 8 أعوام: حصة الفرد زادت من 15 إلى 300 جنيه
- المنظومة تضم 23 مليون بطاقة مدرج عليها 72 مليون مواطن يحصلون على خبز دعم
- ختام المؤتمر الاقتصادي
- الحكومة تتعهد: مؤتمر اقتصادي سنوي.. ودراسة المقترحات لتنفيذها
- «رشوان»: يعلن 200 توصية.. و«مدبولي»: لجنة خطط تنفيذية
مصدرون: القطاع يحتاج إلى تيسيرات للوصول إلى حلم «100 مليار دولار»
- محافظ البنك المركزي: الدولة والقطاع الخاص شريكان في نهضة الصناعة
- «السيسي»: تكثيف الجهود لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي
- الرئيس لوزراء «الدولة المصدرة للغاز»: الظروف العالمية تتيح للمنتدى دورا أكبر في تأمين إمدادات الطاقة عالميا
- «النواب» يوافق مبدئيا على تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 عاما
- «القاهرة الإخبارية».. مرآة العرب
- القناة تتجاوز الحدود والمسافات بكتيبة إعلاميين ومذيعين محترفين من جنسيات منهم «أمل مضهج وليلاس كفوزي ورعد عبدالمجيد وهدى كمال».. و30 مراسلا من عواصم العالم
- رياض جراد الإعلامي التونسي: العرب يجتاجون لمنبر يناقش قضاياهم وسيجدون ضالتهم في «القاهرة الإخبارية».. وخطة «المتحدة» تتضمن تكوين أكبر قطاع أخبار في الشرق الأوسط
الصفحة الثانية
- «السيسي»: «مصر بلدنا كلنا وهنطرح كل القضايا في الحوار الوطني»
- دعم رئاسي جديد لـ «الحوار الوطني»: اطرحوا كل الملفات للنقاش
- رئيس «برلمانيي المصري الديمقراطية»: الدعم الرئاسي للحوار الوطني أمر إيجابي ويثبت جديته
- قيادات الشرطة يهنئون رجال القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر
الصفحة الثالثة
- خطاب «كشف الحساب»
- «السيسي» يصارح المصريين
الصفحة الرابعة
- تمكين المرأة وتوسيع مظلة الحماية
- إشادة واسعة بتوجيه الرئيس للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
- اقتصاديون: اهتمام الرئيس بالصناعة أكبر ضمانة لتحقيق توصيات المؤتمر
- سياسيون وأحزاب: وضع الجميع أمام مسؤولياته
- خبراء: إجراءات الحماية الاجتماعية «حائط صد»
- تجاوب واسع من المواطنين بالمحافظات: «الرئيس حاسس بينا ووضح لنا حال البلد»
- تمكين المرأة أولوية.. ودعمها اقتصاديا يقوي دورها
الصفحة الخامسة
- «التضامن»: تمكين اقتصادي وقروض ميسرة للفئات الأولى بالرعاية
- دعم بطاقة التموين في 8 أعوام: بدأ بزيادة حصة الفرد 15 جنيها ووصل لـ 30 جنيه
- أستاذ اجتماع: برامج «الرعاية» تحمي المواطنين من تداعيات «الإصلاح» وشملت الفئات المتضررة
الصفحة السادسة
- الحكومة تتعهد: مؤتمر اقتصادي سنوي.. ودراسة المقترحات لتنفيذها
- «مدبولي»: الصناعة قاطرة التنمية.. وجاهزون لتقديم حوافز وموافقات فورية لدعمها.. والدولة تحتاج إلى شجاعة رجال الصناعة لتوفير مستلزمات الإنتاج
- «المجالس التصديرية»: قطاع الصادرات يحتاج إلى دعم وتنسيق للوصول إلى 100 مليار دولار
- وكيل «خطة النواب»: خطة استراتيجية لتوطين الصناعة
الصفحة السابعة
- محافظ «المركزي»: الدولة والقطاع الخاص شريكان في النهوض بالصناعة.. والمستوردون يسعون لـ «التوطين»
- خطة تطوير الصناعة: 3 مسارات لدعم القطاع أبرزها تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات
- رئيس «زراعة النواب»: سنناقش توصيات المؤتمر في البرلمان
- هشام الحصري: «الزراعة والصناعة» أساس تعافي الاقتصاد.. وضمانة حقيقية للجمهورية الجديدة
- مقال رأي لـ أحمد بيومي، بعنوان: طوق النجاة للاقتصاد: سعر الصرف العادل للجنيه
الصفحة الثامنة والأخيرة
- «القاهرة الإخبارية» تجذب الإعلاميين العرب: «هنا مرآة الوطن العربي»
- القناة تتجاوز الحدود والمسافات بكتيبة مذيعين محترفين من جنسيات مختلفة
- الإعلامي التونسي: صوت الشقيقة مصر والدول العربية التي تحتاج لمنبر يناقش قضاياها
- حياة «الرحالة»: عمل بلا إجازة.. وسكن بلا جدران
- مقال رأي لـ عيسى الزرعوني، بعنون: ارفع رأسك يا أخي