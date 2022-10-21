اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «حياة كريمة».. الحلم الكبير

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 22 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «حياة كريمة».. الحلم الكبير

- 3 سنوات على إطلاق «المؤسسة» بسواعد الشباب ودعم الرئيس

- بناء الإنسان أكبر مشروع قومي يخدم 58 مليون مواطن في 4500 قرية بـ 20 محافظة.. والتكلفة 700 مليار جنيه.. والهدف «حماية المصريين» و20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني تنفذ المشروع

- «علاج وغذاء».. «عبدالوهاب»: «بيوتنا اتعمرت».. و«سليمان»: أنقذوني بعد كارثة.. و«زياد»: «رجعت أشوف تاني»

- «حياة وأفراح».. «حسناء»: خدت كل الأجهزة الكهربائية.. و«آلاء»: السيول دمرت جهازي.. وفرحتي رجعت

- «البيوت.. جنة» .. «محمد»: منزل جديد يحمي من البرد.. و«عبدالحليم»: الخدمات وصلت بيوتنا في أقصى الصعيد

- الحكومة: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم

- 25 أكتوبر بدء اختبارات المتقدمين لـ «معلم فصل».. و«مدبولي»: الاختبار إلكتروني ويجرى بشفافية ونزاهة تامة دون تدخل عنصر بشري.. وحريصون على اختيار الأكفأ والأجدار لشغل الوظيفة العامة

- فعاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022» تنطلق غدا.. والحكومة: لرسم خارطة طريق للمستقبل

- «التنسيقية»: جلسات نقاشيسة حول «الحوار الوطني» في المحافظات

- الإشادات تتواصل بـ «القاهرة الإخبارية»

- تأسيس مكتب في نيويورك هي خطوة تعد الأولى من نوعها لمؤسسة مصرية

- أهل الفن: مصر تمتلك كوادر إعلامية مميزة والقناة ستكون الأقوى في المنطقة

- البريطانيون يقلصون نفقاتهم بعد ارتفاع التضخم إلى 10%

- تقليل عدد الوجبات اليومية بسبب الغلاء.. ومخاوف من ضغوط كبيرة على القوة الشرائية في 2023

الصفحة الثانية

- الحكومة: المؤتمر الاقتصادي يرسم خارطة طريق جديدة للمستقبل

- يناقش مقترحات لزيادة التنافسية والمرونة.. ويشهد الإعلان عن حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية

- «الإسكان»: الرئيس يتابع السد التنزاني يوميا

- «الجزار»: يجسد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى بأفريقيا

- «الطاقة المتخصصة»: «ابدأ» كانت حلما للمستثمرين والمصنعين

- دورات تدريبية لرجال الشرطة لتعظيم منظومة «حقوق الإنسان»

- ماراثون دراجات احتفالا باليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية

- الزمالك يفقد 5 لاعبين أمام سيراميكا وتعديل تشكيل الأهلي ضد أسوان

الصفحة الثالثة

- حياة كريمة.. «الحلم الكبير»

-«الوطن» تحفل بمرور 3 سنوات على إنشاء المؤسسة بسواعد الشباب ودعم الرئيس

- «أنت الحياة».. قطار الفنون والثقافة والتوعية ينطلق بأقصى سرعة في قرى الريف المصري

- ورش عمل تفاعلية للتحديات المعاصرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لمنع التضارب في المعلومات بين الأهالي وأبنائهم

الصفحة الرابعة

- حياة كريمة غذاء وعلاج.. توفير الغذاء وتعويض متضرري الحوادث ورعاية العمالة غير المنتظمة والأرامل

- توزيع 10 آلاف كرتونة أغذية بالمنيا.. وإجراء 95 عملية لمكافحة مسببات العمى بسوهاج.. وجراحات العيون ببني سويف

- «سليمان» المبادرة وفرت سيارة جديدة له: «أنقذتني»

- «سلطان»: تكفلت بعلاجي وأنقذت حياتي

- «عبدالوهاب» شاهد على قوافل الخير: بيوتنا اتعمرت

- «حماية» تعيد لـ «زياد» نور عينيه: هشوف تاني

الصفحة الخامسة

- «حياة كريمة.. البيوت بقت جنة» .. إنشاء 123 ألف وحدة وإعادة بناء 8 آلاف منزل بالمرحلة الثانية من «المبادرة»

- لجنة ثلاثية من «التضامن وتحيا مصر والتنمية» لتحديد المستحقين.. وتركيب وصلات الصرف ومياه الشرب وتسقيف وتأهيل المنازل.. ونسب الإنجاز تصل لـ 95% في بعض المحافظات

- منزل جديد لـ «محمد» يحميه وأسرته من البرد

- «وصلة جديدة» لـ«عبدالحليم»: الخدمات وصلت بيتنا

الصفحة السادسة

- «حياة كريمة.. حياة وأفراح» .. تجهيز 100 عروسة من كل محافظة ودورات لتأهيل المقبلين على الزواج

- المبادرة بدأت من أسوان في مارس الماضي ووصلت إلى الغربية.. وآية عمر: ستشمل جميع المحافظات

- «حسناء»: خدت كل الأجهزة الكهربائية و«ميكاب الفرح».. «كامل من مجاميعه»

- «المبادرة» تمسح دموع «آلاء» بعد تدمير جهاز عرسها في السيول.. «فرحتي كملت»

الصفحة السابعة

- رئيس «مجموعة إيفرجرو»: إقامة المؤتمر الاقتصادي تدل على حسن رؤية الدولة للأوضاع الاقتصادية.. ومصر قادرة على جذب المستثمرين

- محمد الخشن: مصر إحدى القوى العالمية في إنتاج الأسمدة

- لا بد من وجود صندوق لدعم الحاصلات الزراعية ودعم الفلاح.. وتنظيم سياسة توزيع الأسمدة.. ولا توجد قاعدة بيانات محددة توضح احتياجاتنا من أي محصول

- «مجدي حسن»: نحتاج 75 مليون دولار في المتوسط أسبوعيا للخامات.. ولا بد من المتابعة المستمرة للسوق

- شركة «مزرعتي» تطلق «أرزاق مصر» لدعم مربي الدواجن من خلال التحول الرقمي

- نائب رئيس شعبة البيض: نطالب بتطبيق معادلة سعرية.. وتكلفة طبق البيض 70 جنيها

- استشاري أمراض دواجن: مصر أكبر دولة منتجة.. ولا بد من خطة مستقبلية على مدار خمس سنوات

الصفحة الثامنة والأخيرة

- فنانون عن «القاهرة الإخبارية»: خطوة مهمة في التوقيت الصحيح

- هالة صدقي: لديها مقومات النجاح.. وأحمد العوضي: تمتلك كوادر إعلامية

- إشادات واسعة من الوسط الإعلامي: «أداء مؤسسي عظيم»

- لأول مرة لمؤسسة مصرية.. تأسيس مكتب «قطاع أخبار المتحدة» في نيويورك

- الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: مصر تلعب دورا فعالا في أهم وأخطر الملفات العالمية

- وكيل «الأعلى للإعلام»: «المتحدة» حققت الحلم

- صالح الصالحي: القناة إضافة قوية لمنظومة الإعلام وعليها مسؤولية كبيرة

- «عم محمود» 31 سنة متمسكا بـ«زجاج النفخ»: حرفة غير قابلة للكسر